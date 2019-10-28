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28.10.2019 - 16:14 | | İSTANBUL (AA)

Ergin Ataman'dan taraftar vurgusu

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibiyle yapacakları maçı taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

Ergin Ataman'dan taraftar vurgusu

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'nde bu hafta iki maç oynayacaklarını belirterek, "Çift maç haftasına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Kızılyıldız mts tehlikeli bir takım. Rakibimiz James Gist ve Mouhammad Faye gibi hareketli uzunları, Michael Ojo gibi pota altında etkili ismi olan ve aynı zamanda dış adamları iyi savunma yapan bir takım. Taraftarımızın vereceği motivasyon ile tempolu oynayıp, kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Vasilije Micic ise Avrupa Ligi'ndeki tüm maçların zorlu geçtiğini anlatarak, "40 dakika boyunca maça konsantre olmalıyız ve rakibimizin fiziksel oyununa aynı şekilde yanıt vermeliyiz. Umarım taraftarımız yine salonu tamamen doldurur. Kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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