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09.10.2019 - 12:56 | | AKHİSAR, (DHA)

Ergin Keleş'in forma hasreti

TFF 1'inci Lig'de liderlik koltuğundan inip milli araya zirvenin 1 puan gerisinde dördüncü sırada giren Akhisarspor'da, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen santrfor Ergin Keleş formaya hasret kaldı.

Ergin Keleş'in forma hasreti

Ligin en tecrübeli isimlerinden olan 32 yaşındaki futbolcu, kulübeyi mesken tuttu. Akhisarspor'da Ergin hiç ilk 11'de forma giyemezken ileri uçta sezonun ilk haftalarında Hadzic, son 4 maçta ise Cikalleshi oynadı.

Oynanan 7 maçın yalnız 3'ünde sonradan oyuna dahil olan Ergin Keleş, toplam 91 dakika sahada kalıp skor üretemedi. Tecrübeli futbolcu yalnız Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Bayburt Özel İdarespor'a evinde seri penaltılarda elendiği maçta 11'de forma giyerek etkisiz performans sergiledi. Ergin, TFF 1'inci Lig'de daha önce kariyerinde Manisaspor, Adanaspor ve Demir Grup Sivasspor'da şampiyonluk yaşamıştı.

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