Ergün Penbe: "Kalite farkı vardı"

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fenerbahçe deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek tur atladı. Maçın ardından Tarsus İdman Yurdu teknik direktörü Ergün Penbe açıklamalarda bulundu.

Penbe: "Kalite farkı vardı"

Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, Fenerbahçe ile eşleştikleri için mutlu olduklarını kaydederek, "Bugün onları burada misafir ettik. Gönül isterdi ki eleyelim ama olmadı. Maalesef kalite farkı vardı. Ancak oyunlarıma teşekkür ediyorum, bugün çok iyi mücadele ettiler. Oynayan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. İzleyenlere iyi bir maç izlettiğimizi umuyorum. Çünkü biz hep şunu söyledik. İyi oynamaya çalışarak, oyunu hiçbir zaman çirkinleştirmeyelim, bizde keyif alalım, buraya gelen takımlara keyif alsın. Fenerbahçeli oyuncuların da keyif aldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim, onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.