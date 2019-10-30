Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeErgün Penbe: "Kalite farkı vardı"
31.10.2019 - 00:30 | | İHA

Ergün Penbe: "Kalite farkı vardı"

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fenerbahçe deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek tur atladı. Maç sonu Ergün Penbe açıklamalarda bulundu.

Ergün Penbe: "Kalite farkı vardı"

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fenerbahçe deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek tur atladı. Maçın ardından Tarsus İdman Yurdu teknik direktörü Ergün Penbe açıklamalarda bulundu.

Penbe: "Kalite farkı vardı" 
Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, Fenerbahçe ile eşleştikleri için mutlu olduklarını kaydederek, "Bugün onları burada misafir ettik. Gönül isterdi ki eleyelim ama olmadı. Maalesef kalite farkı vardı. Ancak oyunlarıma teşekkür ediyorum, bugün çok iyi mücadele ettiler. Oynayan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. İzleyenlere iyi bir maç izlettiğimizi umuyorum. Çünkü biz hep şunu söyledik. İyi oynamaya çalışarak, oyunu hiçbir zaman çirkinleştirmeyelim, bizde keyif alalım, buraya gelen takımlara keyif alsın. Fenerbahçeli oyuncuların da keyif aldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim, onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

    Ergün Penbe: "Kalite farkı vardı"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de şampiyon kadın yüzücü evinde ölü bulundu

    İzmir'de şampiyon kadın yüzücü evinde ölü bulundu

    Göztepe - Sivas Belediyespor: 3-0

    Göztepe - Sivas Belediyespor: 3-0

    Umut Nayir: "Şans buldukça..."

    Umut Nayir: "Şans buldukça..."

    İsmail Kartal'dan Galatasaray açıklaması!

    İsmail Kartal'dan Galatasaray açıklaması!

    Sıradaki Haber