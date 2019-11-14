Erik Hamren: "Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yorum"

2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mÃ¼cadelesinde TÃ¼rkiye ile 0-0 berabere kalan Ä°zlanda'nÄ±n teknik direktÃ¶r Erik Hamren, kazanamadÄ±klarÄ± iÃ§in hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktaran Hamren, TÃ¼rkiye karÅŸÄ±sÄ±nda iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yorum. Kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. KazanmamÄ±z gerekiyordu. Ancak oyuncularÄ±mla gurur duyuyorum. Ä°yi bir performans gÃ¶sterdiler. Kazanmak iÃ§in ÅŸans da yakaladÄ±k. Gol atmalÄ±ydÄ±k ama baÅŸaramadÄ±k. EURO 2020'ye katÄ±lmaya hak kazanan TÃ¼rkiye'yi tebrik ediyorum. Grupta iyi bir iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.Â

TÃ¼rkiye karÅŸÄ±sÄ±nda 2 maÃ§ta 4 puan aldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Hamren, "TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± 2 mÃ¼sabakada da iyi oynadÄ±k. Ancak TÃ¼rkiye, Fransa maÃ§larÄ±ndan 4 puan Ã§Ä±kardÄ±. Bu ÅŸekilde fark oluÅŸturarak Ã¶nÃ¼mÃ¼ze geÃ§ti. TÃ¼rkiye son dÃ¶nemde bireysel kalitesi Ã§ok yÃ¼ksek oyunculara sahip. TakÄ±m olgusunu daha yÃ¼ksek bir noktaya taÅŸÄ±dÄ±lar. FarkÄ± bu belirledi." diye konuÅŸtu.