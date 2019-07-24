Erkan Çelik: Hedefimiz şampiyonluk

Sakaryaspor’un yeni futbol şube sorumlusu Erkan Çelik gelecek için umutlu. Sportif ve mali açıdan sıkıntılı günler geçiren yeşil siyahlı ekibin yeni yöneticisi ilk hedeflerinin transfer yasağını kaldırmak olduğunu ifade etti.

Ayrıca gelecek planlarında gençlerin öneminden bahsetti. Çelik; “Transfer yasağı var. 18 futbolcunun dosyası var. 15 Ağustos’a kadar transfer yasağını kaldırmak ilk hedefimiz. Bununla ilgili finansman projesi hazır. Bu sene iyi gruptayız. Hedefimiz şampiyonluk. 7-8 futbolcuyu kadromuzda tuttuk. Takviyelerle çok iyi olacağız. Scout ekibimiz de bulunuyor. Hem üst hem de altyapı içi ciddi çalışıyoruz. Amacımız kulübü layık olduğu yere taşımak. Altyapıdan gelen isimleri dünya futbol piyasanın sürmek” dedi.