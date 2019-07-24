Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAnadolu KulüpleriErkan Çelik: Hedefimiz şampiyonluk
24.07.2019 - 14:59

Erkan Çelik: Hedefimiz şampiyonluk

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Sakaryaspor'da yeni teknik futbol şube sorumlusu Erkan Çelik'in ilk hedeflerinin transfer yasağını kaldırmak olduğunu söyledi.

Erkan Çelik: Hedefimiz şampiyonluk

Sakaryaspor’un yeni futbol şube sorumlusu Erkan Çelik gelecek için umutlu. Sportif ve mali açıdan sıkıntılı günler geçiren yeşil siyahlı ekibin yeni yöneticisi ilk hedeflerinin transfer yasağını kaldırmak olduğunu ifade etti.

Ayrıca gelecek planlarında gençlerin öneminden bahsetti. Çelik; “Transfer yasağı var. 18 futbolcunun dosyası var. 15 Ağustos’a kadar transfer yasağını kaldırmak ilk hedefimiz. Bununla ilgili finansman projesi hazır. Bu sene iyi gruptayız. Hedefimiz şampiyonluk. 7-8 futbolcuyu kadromuzda tuttuk. Takviyelerle çok iyi olacağız. Scout ekibimiz de bulunuyor. Hem üst hem de altyapı içi ciddi çalışıyoruz. Amacımız kulübü layık olduğu yere taşımak. Altyapıdan gelen isimleri dünya futbol piyasanın sürmek” dedi.

Erkan Çelik: Hedefimiz şampiyonluk

 

Cenk Ergün: 'Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptık. Epureanu tarzı stoper istiyor'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk Telekom, Kyle Wiltjer'i transfer etti

Türk Telekom, Kyle Wiltjer'i transfer etti

Üsküdar Belediyespor'da yeni başkan Muammer Saka

Üsküdar Belediyespor'da yeni başkan Muammer Saka

Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

Bursaspor'da yeniden Batalla sesleri

Bursaspor'da yeniden Batalla sesleri

Sıradaki Haber