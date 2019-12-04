Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKasımpaşa Haberleri Erkan Çoker: Tur şansımız yüksek
04.12.2019 - 17:18 | | İSTANBUL (İHA)

Erkan Çoker: Tur şansımız yüksek

Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker, 2-1’lik Van Spor galibiyeti sonrası, “Maçın başında biraz konsantrasyon eksikliği yaşadık ama toparladık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. Tur şansımız yüksek” dedi.

Erkan Çoker: Tur şansımız yüksek

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Van Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker, mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu. Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Çoker, “Van maçına çıkarken planlarımız vardı. Rakibin son iki maçını analiz ettik. 3. bölgede baskı ile başlamayı düşündük. Maç başında biraz konsantrasyon kaybı yaşadık. Mücadele 2-1 bitti ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik 6-1, 7-1 olabilirdi. Genç ve süre almayan oyuncuları oynatma şansı bulduk. Bundan memnunuz. Bize hazır olduklarını da gösterdiler. Tur şansımızı yüksek olarak görüyorum. Tek endişemiz Van’daki hava şartları olacak” şeklinde konuştu.

Ballon d'Or ödülünün perde arkası...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Çalımbay: Malatyaspor maçı final niteliğinde

Rıza Çalımbay: Malatyaspor maçı final niteliğinde

Okan Buruk: Rakibimizde çok kaliteli oyuncular var

Okan Buruk: Rakibimizde çok kaliteli oyuncular var

Stjepan Tomas: Bize Trabzonspor maçı öncesi moral oldu

Stjepan Tomas: Bize Trabzonspor maçı öncesi moral oldu

Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor hazırlıklarını tamamladı

Sıradaki Haber