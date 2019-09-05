SÃ¶zeri, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu anda istemedikleri bir durumun iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yeni bir takÄ±m olduklarÄ± iÃ§in zamana ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± belirten SÃ¶zeri, oyuncularÄ±n uyumu ve fizik kalitesinin oturmasÄ±nÄ±n 7-8 haftayÄ± bulabileceÄŸini aktardÄ±.

SÃ¶zeri, bu durumu toparlayacaklarÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kimsenin hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸramasÄ±na gerek yok, hep beraber ayaÄŸa kalkacaÄŸÄ±z. Biz bu durumdan tabii ki memnun deÄŸiliz ama lig yeni baÅŸladÄ±. Ä°lk yarÄ±lar Ã§ok iyi puanlar toplayÄ±p ikinci yarÄ±lar dÃ¼ÅŸme potasÄ±na giren takÄ±mlar da gÃ¶rdÃ¼k. Ä°yi baÅŸlasak Ã§ok daha iyi olurdu ama oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n kalitesinin farkÄ±ndayÄ±z."

TakÄ±mda ilk 11'in henÃ¼z oturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran SÃ¶zeri, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ± mevkilerde problemlerimiz var, Ã¶zellikle orta sahada problemimiz var, orada oyuncularÄ± deÄŸiÅŸerek oynatÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

SÃ¶zeri, ligin 3. haftasÄ±nda oynadÄ±klarÄ± Hatayspor maÃ§Ä±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n gelecek iÃ§in olumlu Ä±ÅŸÄ±k verdiÄŸini vurgulayarak, "Ã–zellikle gol yedikten sonra oyundan dÃ¼ÅŸtÃ¼k, kÄ±rÄ±lgan bir yapÄ± oluÅŸtu. GolÃ¼ yedikten sonra istemediÄŸimiz futbola dÃ¶ndÃ¼k, Hatayspor maÃ§Ä±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±ndaki oyunu 70-80 dakikaya yaydÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda takÄ±mÄ±mÄ±z istediÄŸimiz sonuÃ§larÄ± alacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Panik yapmayacaklarÄ±nÄ± ifade eden Erkan SÃ¶zeri, "OyuncularÄ±mÄ±zla beraber tekrar ayaÄŸa kalkacaÄŸÄ±z, bu takÄ±mÄ± hak ettiÄŸi yere getireceÄŸiz ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ki sancÄ±lÄ± ve zor olacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 3 haftalÄ±k periyodunu 2 yenilgi ve 1 beraberlikle geride bÄ±raktÄ±.