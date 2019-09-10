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10.09.2019 - 15:15

Erkek kılığında maça girmişti, vefat etti

İran’da erkek kılığında futbol maçına girdiği için 6 ay hapis cezası alan ve kendini yakarak eylemde bulunan Seher Khodayari’nin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Erkek kılığında maça girmişti, vefat etti

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İran’da kadınların futbol maçlarına gidememesiyle alakalı yaşanan kriz devam ederken, son derece üzücü bir haber geldi. İran’da haber ajanslarından alınan bilgilerde, geçtiğimiz hafta erkek kılığında maça girdiği için hapis cezasına çarptırılan İranlı kadın futbolsever Seher Khodayari’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mart ayında soruşturması başlayan ve 6 ay hapis cezası alan Khodayari, bu kararı protesto etmek için kendini yakmıştı. İranlı kadın taraftar bu adil olmayan karar sonrası gösterdiği tepkiyle tüm dünyada manşetlere çıktı.

Ancak yaklaşık 10 gün hastanede yoğun bakımda kalan ‘Mavi kız’ lakaplı taraftarın hayatını kaybettiği açıklandı.

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