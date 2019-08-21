Atletizmde Turkcell SÃ¼per Lig'i, erkeklerde FenerbahÃ§e, kadÄ±nlarda ise ENKA ÅŸampiyon tamamladÄ±.Â

Bursa AtÄ±cÄ±lar Pisti'nde iki gÃ¼n sÃ¼ren Turkcell SÃ¼per Lig final kademesi mÃ¼cadeleleri sonucunda, erkeklerde toplam 299 puan toplayan FenerbahÃ§e ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±. Erkeklerde ENKA 288 puanla ikinci olurken, Galatasaray 204 puanla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rayÄ± aldÄ±.

Ligi son iki sÄ±rada tamamlayan Mardin Atletizm ve Ankara JandarmagÃ¼cÃ¼ takÄ±mlarÄ± kÃ¼me dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

KadÄ±nlarda zirve ENKA'nÄ±nÂ

KadÄ±nlarda 297 puan elde eden ENKA, adÄ±nÄ± zirveye yazdÄ±ran takÄ±m oldu. Åžampiyon ENKA'nÄ±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§e 264 puanla ikinciliÄŸi, BeÅŸiktaÅŸ da 238 puanla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ elde etti.Â

Bu kategoride son iki sÄ±rada kalan Mersin AmatÃ¶r Atletizm ve Mardin Atletizm takÄ±mlarÄ± kÃ¼me dÃ¼ÅŸme Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yaÅŸadÄ±.Â

Ersu ÅžaÅŸma'dan 23 yaÅŸ altÄ± TÃ¼rkiye rekoruÂ

Erkekler sÄ±rÄ±kla atlamada FenerbahÃ§eli sporcu Ersu ÅžaÅŸma, 23 yaÅŸ altÄ± kategorisinde kendisine ait TÃ¼rkiye rekorunu geliÅŸtirdi. 2016 Avrupa ÅŸampiyonu PolonyalÄ± Robert Sobera ile Ã§ekiÅŸtiÄŸi yarÄ±ÅŸmada 5 metre 50 santimetrelik dereceye ulaÅŸan Ersu, kendisine ait 23 yaÅŸ altÄ± TÃ¼rkiye rekorunu 5 santimetre yukarÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

YarÄ±ÅŸmayÄ± Sobera 5 metre 55 santimetrelik derecesiyle kazanÄ±rken, Ersu ikinci sÄ±rayÄ± aldÄ±.Â

MÃ¼sabakalarÄ±n sonunda dÃ¼zenlenen seremonide, takÄ±mlara ve sporculara kupa ile madalyalarÄ± takdim edildi.

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