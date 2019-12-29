Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Erling Haaland resmen Borussia Dortmund'da
29.12.2019 - 17:35 |

Erling Haaland resmen Borussia Dortmund'da

Alman Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, dÃ¼nyada transferin en gÃ¶zde ismi olan Haaland'Ä± kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±kladÄ±.

Erling Haaland resmen Borussia Dortmund'da

Alman Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, dÃ¼nya devlerinin peÅŸinde koÅŸtuÄŸu golcÃ¼ oyuncu Haaland'Ä± kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±kladÄ±.

Borussia Dortmund, 2024 yÄ±lÄ±na kadar imza attÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Erling Haaland iÃ§in RB Salzburg'a 30 milyon Euro bonservis bedeli Ã¶deyecek.

SarÄ±-siyahlÄ±larÄ±n resmi internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Avusturya Ligi ekiplerindenÂ Red Bull Salzburg'un 19 yaÅŸÄ±ndaki NorveÃ§li forvet oyuncusu Erling Haaland ile 2024 Haziran ayÄ± sonuna kadar anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ã–te yandan Haaland'Ä±n 3 Ocakta takÄ±ma katÄ±lacaÄŸÄ±Â ve ertesi gÃ¼n Borussia Dortmund'un Ä°spanya Mabella'daki devre arasÄ± kampÄ±na gideceÄŸi ifade edildi.

Erling Haaland, bu sezon Red Bull Salzburg'un UEFA Åžampiyonlar Ligi E Grubundaki oynadÄ±ÄŸÄ± 6 karÅŸÄ±laÅŸmada 8 gol ve 1 asistlik performans sergilemiÅŸti.

Â 

Â

Erling Haaland resmen Borussia Dortmundda

Borussia Dortmund Haland'Ä± böyle açÄ±kladÄ±!
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Aytemiz Alanyaspor - Ä°ttifak Holding Konyaspor (CANLI)

Aytemiz Alanyaspor - Ä°ttifak Holding Konyaspor (CANLI)

Keçiörengücü: 1 - Akhisarspor: 0

KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼: 1 - Akhisarspor: 0

Trabzonspor'dan Kjaer bombasÄ±!

Trabzonspor'dan Kjaer bombasÄ±!

Esteban ÅŸampiyonluÄŸu getirdi

Esteban ÅŸampiyonluÄŸu getirdi

SÄ±radaki Haber