Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Erling Haaland, transferi için yola çıktı
21.12.2019 - 10:13 |

Erling Haaland, transferi için yola çıktı

Avrupa'da transferin gözde ismi Erling Haaland'ın havalimanında çekilmiş fotoğrafı futbolseverleri heyecanlandırdı.

Skorer Dış Haberler

Dev kulüplerinde radarında bulunan Erling Haaland için transfer iddiaları iyice güçlenmiş durumda.

İngiliz basınının haberine göre Manchester United'ın, Salzburg'un genç golcüsü Haaland için 80 milyon euroluk bonservisi gözden çıkarmış durumda.

Golcü futbolcunun Norveç'teki Sola Havaalanı'nda çekilmiş fotoğrafı ise heyecan yarattı.

Erling'in babasından ise şaşırtan bir paylaşım geldi. Manchester Cityli efsana Alf-Inge Haaland, sosyal medya hesabından oğlunun United için yola çıktığını yazan Norveçli gazeteciye, "Haydi Stig, bir tahminde daha bulun" yazarak oğlunun elinde biletiyle havaalanında çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.

Erling Haaland, transferi için yola çıktı

Erling Haaland, transferi için yola çıktı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Badou Ndiaye adım adım Trabzonspor'a!
    Fatih Terim: "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz”
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih Terim: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

    Fatih Terim: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

    Sumudica: "Takım ligde kalırsa, kontratım devam edecek"

    Sumudica: "Takım ligde kalırsa, kontratım devam edecek"

    Fenerbahçe'de Victor Moses gelişmesi!

    Fenerbahçe'de Victor Moses gelişmesi!

    Göztepe Galatasaray maçı canlı izle... beIN SPORTS 1 İZLE

    Göztepe Galatasaray maçı canlı izle... beIN SPORTS 1 İZLE

    Sıradaki Haber