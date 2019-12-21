Erling Haaland, transferi için yola çıktı

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Dev kulüplerinde radarında bulunan Erling Haaland için transfer iddiaları iyice güçlenmiş durumda.

İngiliz basınının haberine göre Manchester United'ın, Salzburg'un genç golcüsü Haaland için 80 milyon euroluk bonservisi gözden çıkarmış durumda.

Golcü futbolcunun Norveç'teki Sola Havaalanı'nda çekilmiş fotoğrafı ise heyecan yarattı.

Erling'in babasından ise şaşırtan bir paylaşım geldi. Manchester Cityli efsana Alf-Inge Haaland, sosyal medya hesabından oğlunun United için yola çıktığını yazan Norveçli gazeteciye, "Haydi Stig, bir tahminde daha bulun" yazarak oğlunun elinde biletiyle havaalanında çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.