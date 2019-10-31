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Haberlerİtalya Serie AErling Haaland'a Juventus kancası
31.10.2019 - 14:21 |

Erling Haaland'a Juventus kancası

Avrupa futbolunda golleriyle ses getiren 19 yaşındaki Erling Haaland, Juventus’un listesine girdi. Genç forvet için 45 milyon euroluk teklif hazırlanacağı iddia edildi.

Erling Haaland'a Juventus kancası

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa futbolunun son dönemde parlayan yıldızı Erling Haaland, transfer döneminin de en çok konuşulan ismi. İtalya’da La Gazetta Dello Sport’un haberine göre Şampiyonlar Ligi’nde Salzburg formasıyla 3 maçta 6 gol atan 19 yaşındaki forvet, Juventus’un listesine girdi.

Juve’nin Haaland için 45 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Devre arası trasnsfer döneminde İtalyan devinin Salzburg’un kapısını çalacağı iddia edildi. Genç forvet Haaland bu sezon 15 maçta 22 gol atarak dikkat çekti.

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