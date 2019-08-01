Erol Bedir: Boldrin ile devam edeceÄŸiz

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Bedir, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son gÃ¼nlerde Boldrin'in baÅŸka bir takÄ±ma transfer olacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§Ä±kan haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 30 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusunun sÃ¶zleÅŸmesinin devam ettiÄŸini belirtti.

Boldrin'in takÄ±mÄ±n Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu ifade eden Bedir, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Boldrin bizim sÃ¶zleÅŸmeli oyuncumuz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene iÃ§in de opsiyonumuz var. Boldrin'e GaziÅŸehir Gaziantep, Ã‡aykur Rizespor ve baÅŸka bir kulÃ¼p daha talip. Bize taleplerini ilettiler. Biz de Boldrin ile devam edeceÄŸimizi sÃ¶yledik. Bizim iÃ§in Ã¶nemli bir kÄ±ymet. DolayÄ±sÄ±yla onunla ilgili bir geliÅŸme yok. Transfer konusunda da Hikmet hocamÄ±zdan bir rapor aldÄ±k ve o doÄŸrultuda santrfor, kanat ve orta sahaya birer takviye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."