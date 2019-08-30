Erol Bedir: "Bu iÅŸ burada bitmeyecek"

Kayserispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Erol Bedir, Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n yÃ¶netimini eleÅŸtirerek "Bu olanlardan dolayÄ± vebali olanlarÄ± vicdanlarÄ±yla baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±yorum. Ama bu iÅŸ burada bitmeyecek diyorum." dedi.Â

Bedir, Ä°stikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Galatasaray'Ä±n iki maÃ§ta bir puan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak alÄ±nan sonucun Ã§ok normal olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

"Galatasaray buradan mutlaka galip gelmeliydi." diyen Bedir, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Ama sahada ama dÄ±ÅŸarÄ±da ama baÅŸkasÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla galip gelmeliydi. Ä°ki gol atan oyuncumuz cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. 'Niye Galatasaray'a gol attÄ±nÄ±z?' diye. Ä°nce ince ne olduÄŸunu hepimiz gÃ¶rdÃ¼k. Ä°lk sarÄ± kartlarda cÃ¶mert davranÄ±larak, ikinci sarÄ± kartlarÄ±n haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Emre Mor'u niye attÄ± anlamadÄ±m. Dengelemek uÄŸruna. Skoru aldÄ±ktan sonra Emre'yi attÄ±. Bu arada verdiÄŸi penaltÄ±, kartlar, goller ve vermediÄŸi goller, sÃ¶ylenecek hiÃ§bir ÅŸey yok. DÃ¼n Ä°stanbul'da MHK BaÅŸkanÄ±mÄ±z Zekeriya Alp Bey bizlere bir sunum yaptÄ±. Yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledi. Bundan sonra Ã§ok daha dikkatli olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledi. Ben Zekeriya BaÅŸkan'Ä±n dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼ne inanÄ±yorum. Ama bÃ¶yle bir ÅŸekilde 'yeni' baÅŸlayacaksa bu lig bitmez. Bu ligin bÃ¶yle devam etmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil."Â

"Galatasaray yenilseydi belki baÅŸka dengeler bozulacaktÄ±"

MaÃ§Ä±n yÃ¶netimini beÄŸenmediÄŸini vurgulayan Bedir, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Ben iddia ediyorum eÄŸer sonuÃ§ alÄ±nmasaydÄ± bizden tahmin ediyorum 3-4 kiÅŸi daha atÄ±lÄ±r hÃ¼kmen maÄŸlup olurduk. Galatasaray'Ä±n bir puanda kalmÄ±ÅŸ olmasÄ±, bizi Åžampiyonlar liginde temsil eden bir takÄ±mÄ±n illa galip gelmesini gerektirmiyor. Burada ter dÃ¶kÃ¼p emek veriyoruz. Binlerce insan maÃ§Ä±nÄ± izliyor yazÄ±klar olsun, diyorum. Åžimdi yarÄ±n Merkez Hakem Kurulu veya federasyon toplanÄ±r kendince hocaya veya VAR'dakilere bir iki maÃ§ ceza verirler. Ama anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla Ã§ok deÄŸiÅŸik ÅŸeyler oluyor. Bizim 1 puanlÄ± Galatasaray'Ä± yenme hakkÄ±mÄ±z yoktu aÃ§Ä±k ve net. Bu seferde Galatasaray yenilseydi belki baÅŸka dengeler bozulacaktÄ±. DolayÄ±sÄ±yla bizim yenilmemiz gerekiyordu. Ben bu kadar olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etmemiÅŸtim. Bu olanlardan dolayÄ± vebali olanlarÄ± vicdanlarÄ±yla baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±yorum. Ama bu iÅŸ burada bitmeyecek diyorum."Â