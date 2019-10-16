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HaberlerAytemiz AlanyasporErol Bulut: Mehmetçiğimize selam göndermeleri doğal
16.10.2019 - 18:34 | | Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

Erol Bulut: Mehmetçiğimize selam göndermeleri doğal

Süper Lig'in 8'inci haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut idman öncesi açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut: Mehmetçiğimize selam göndermeleri doğal

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana sakatlığı bulunan Lokman ve Juanfran katılmazken, Salih takımdan ayrı çalıştı. Yunan milli takımı kampında olan Bacasetas ile Siopis de antrenmanda yer almadı. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde futbolcular antrenmana topla ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından futbolcular iki gruba ayrılarak taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

HEDEF 3 PUAN

Antrenmandan önce gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi veren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, birkaç gün izinin ardından geçen hafta itibarıyla antrenmanlara başladıklarını söyledi. Bulut, "Bir hazırlık maçı oynadık, Ukrayna 1'inci Lig'de ikinci sırada bulunan takımla. Güzel bir maç geçti, 2-2'lik sonuç oldu. Orada az oynayan futbolcularımızın oyun temposuna uyum sağlaması ve diğer eksikliklerimizi görmemiz adına öyle bir hazırlık maçı oldu. Zaten salı günü itibarıyla bu hafta Rizespor maçı hazırlıklarımıza başladık. Bugünkü antrenmanımızla devam ediyoruz. Birkaç günümüz daha var. Kendimizi en iyi şekilde hazırlamakla ilgili eksikliklerimizi orada aynı şekilde tamamlayacağız. İnşallah hafta sonu oynayacağımız Rizespor maçına çıkıp, hedefimiz 3 puan almak, onu inşallah başaracağız" dedi.

"BİZ DOĞRU OLANI YAPIYORUZ"

Milli takım oyuncularının Fransa maçında asker selamı vermesinin ardından UEFA'nın başlattığı soruşturmanın sorulması üzerine Erol Bulut, söyle dedi: "Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Doğal olan bir şeyi futbolcularımız yaptı. Mehmetçiğimize selam göndermeleri bu doğal. Aslında diğer ülkelerde olan hadiseleri de UEFA veya Fransız basını göz önüne getirirse, onlar üzerinden daha net konuşabiliriz. Sadece ülkemize karşı, Milli Takımımıza karşı böyle bir tavırda bulunmaması lazım. Böyle bir şey olmazsa diğer takımları da aynı derecede aynı şekilde soruşturmaları lazım diye düşünüyorum. Zaten bu bizim ülkemize karşı yanlış yönlendirme. Diğer ülkeleri, diğer insanları yanlış yönlendiriyorlar ama biz doğru olanı yapıyoruz."

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