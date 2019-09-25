Erol Bulut: Namağlup devam etmek istiyoruz

Süper Lig’in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Sivasspor’u ağırlayacak olan Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Yoğun sağanak yağış altında Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda kontrollü pas oyunu oynayan turuncu yeşilli oyuncular, son bölümde taktiksel ve şut çalışması yaptı. İdmana sakatlığı bulunan Lokman Gör katılmadı. Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.



“Gençlerbirliği maçında istediğimiz oyunu sahada sergileyemedik”

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasman 1-1 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçını değerlendirerek, ”Gençlerbirliği Trabzonspor ile oynadığı maçta iyi bir performans gösterdi. Zaten dinamik, atletik bir takım ve hücum anlamında etkili futbolcuları var. Bizde ne olursa olsun, oradan en az bir puanla dönerek liderliği korumaktı amacımız. Bunu da başardık ama bu demek değil ki 3 puan almak istemiyoruz. Tabii ki 3 puanı da almak istiyorduk. İlk yarıda maalesef istediğimiz oyunu sahada sergileyemedik. Biraz oyun kurmakta zorlandık ve çok basit hatalar yaptık. Nitekim ilk yarıyı rakip 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya biraz daha istekli ve arzulu girdik. Sonra da zaten beraberliği sağladık. Hatta maçın sonlarına doğru yakaladığımız 1-2 pozisyon oldu. Maçı da kazanabilirdik. Olmadı ama 1 puan aldığımız için mutluyuz. Lige namağlup olarak devam ediyoruz” dedi.



“En azından milli maç arasına kadar namağlup devam etmek istiyoruz”

Önlerinde 29 haftanın daha olduğunu ve buna göre hazırlıklarını sürdüklerini aktaran Bulut, ”Sadece bu hafta önemli değil. Beş maç oynadık ve önümüzde 29 hafta var. Tabii ki bu hafta önem taşıyor. Büyük takımlar karşı karşıya geliyor. Alacağınız her puan sizi biraz daha öne taşıyacaktır. Biz bu hafta galibiyet üzerine planlarımızı kuracağız. Galip gelmek istiyoruz. En azından milli maç arasına kadar namağlup devam etmek istiyoruz. Ondan sonra birkaç gün izin kullanıp eksiklerimizi milli maç arasında tamamlayarak iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz” diye konuştu.



“Hiçbir takıma özel bir önlem almadık”

Sivasspor maçı hazırlıklarını da değerlendiren Bulut şunları söyledi:

”Biz bu güne kadar hiçbir takıma özel bir önlem almadık. Biz sahada istediğimiz futbolu sergiledikten sonra bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sadece futbolcularımız sahaya çıktığında yüzde yüz konsantre olsunlar, gerisi zaten kendiliğinden gelecek. Önemli olan yüzde yüz konsantre olabilmek.”