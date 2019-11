Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması...

İşte teknik direktör Erol Bulut'un sorulara verdiği yanıtlar...

- Önce Malatyaspor, ardından da Alanyaspor'da oldukça başarılı bir sistem kuruldu ve ortaya çıkan iş de herkesin malumu. Erol Bulut'un sırrı ne?



"Geçmişten beri Başakşehir'de yardımcılık yaptığımdan bu yana Avrupa futbolunu iyi takip ediyorum. Kendimi teknik direktörlüğe hazırladığım bir dönem var. Avrupa futbolunu iyi takip edip, kendi vizyonumu zamanında oluşturup onu takımıma her zaman aktarma gibi düşüncem vardı her zaman kendimi Başakşehir dönemimde çok geliştirdim"

FOTOĞRAF HER ZAMAN FARKLI OLABİLİR



- Belki de her şey Başakşehir'de başladı! Abdullah Avcı olmasaydı, kariyer ilerleyişiniz bu noktada olur muydu?



"Abdullah hocaya teşekkür etmek istiyorum. Bana güvenip tüm takımın ana bölümünü, yetkisini verdi. Sorumluluğunu ben aldım. Antrenmanlar uygulattım. Orada 3 senede kendimi çok iyi şekilde geliştirdim, kendi vizyonumu da biraz katabildim. Tabii bu bana güzel bir sıçrama sağladı. Ondan sonra zaten Malatyaspor'dan teklif geldi. Onu kabul ederek öyle bir ateşin içine kendimizi attık. Çünkü sonuçta Malatyaspor ilk deneyimim oldu. Hiçbir şeyin garantisi yok. İşler kötü gitmiş olsaydı farklı yerlerde olacaktık. Ama ben her zaman kendime güvendim. Takıma ne verebileceğimi biliyordum"

18 ÇOK İYİ FUTBOLCU DA YETMEZ



- İyi futbolcu topluluğu yeterli mi?



"Başarı için sadece iyi bir futbolcu topluluğu yeterli değil. Başarı, birçok faktörü de bir arada olmaya zorunlu bırakıyor. Çalıştığınız takımlarda düşündüğünüz fotoğrafları her zaman göremiyorsunuz ancak Allah'a şükürler olsun Malatyaspor'da ilk senemizde iyi bir performans çizerek ligi 10. sırada tamamladık, ikinci sezonumuzda da futbolcular, başkan, yöneticiler ve taraftarlar ile birlikte harika işler yaptık ve takımı UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak seviyeye getirdik. Şimdi Alanyaspor'dayız ve çalışma isteğimizi, başarıya açlığımızı futbolculara aktarmaya çalışıyoruz. Alanyaspor'daki futbolcu topluluğu, Malatyaspor'daki futbolcu topluluğu ile kıyasladığımız zaman biraz daha farklı. Alanyaspor'da sezon başında iyi transferler yaptık ve onlar da iyi uyum sağladı. Şu anda Süper Lig'de zirveye tutunduk, inşallah bu performansımızı sürdürürüz"



LÖW İLE BİRBİRİMİZE SELAM YOLLARIZ



- Erol Bulut denince akla ilk gelen isimlerden biri de Joachim Löw! Gerçekten Erol Bulut için Löw bu denli önemli bir rol model mi ve Erol Bulut, kişisel futbol gelişimini nasıl sürdürüyor?



"Almanya'da Löw ile birebir çok fazla görüşemesek de ortak arkadaşlarımız ve eski futbolcular sayesinde birbirimize selam gönderiyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Ligi'ni çok iyi takip ediyorum, her maçtan kendi adıma bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi'ni de izliyorum ve oradan bazı takımlardan çıkarttığımız dersleri, kendi takımımızda denemeye çalışıyoruz. Avrupa'da gördüklerimiz sonrasında antrenman yöntemlerimizi ve dilimizi daha farklı hale getirmeye çalışıyoruz"

CITY FUTBOLUNU TÜRKİYE'DE OYNAYAMAZSINIZ



- Avrupa futbolunu çok yakından takip eden teknik direktörlerden birisiniz ve Erol Bulut'un kendisi ile özleştirdiği bir futbol adamı var mı?



"Conte ve Allegri taktik anlamda muazzam hocalar, müthiş işler yapıyor. City'de de Guardiola hücum anlamında futbolda çok yeni modellemeler getirdi. Pep topa sahip olarak oyunu geliştirmeye çalışıyor. Liverpool'da ise Klopp geçen sezon harika işler yaptı, bu sezon da mükemmel gidiyorlar. Hepsini çok yakından takip edip, öğrenmeye devam ediyoruz. Direkt olarak, "Şu hoca gibi oynatmak istiyorum" diyemem. Manchester City'den çıkarttığımız dersi, kendi takımınıza uygulama şansınız pek yok, çünkü oradaki futbolcular ile kendi futbolcularımız arasında farklar var. City'nin oynadığı futbolu, mevcut futbolcular ile oynadığınız zaman ortaya pek hoş olmayan sonuçlar çıkabilir"

ELBETTE AVRUPA HAYALİM DE VAR



- Avrupa futboluyla bu denli entegre olan Erol Bulut'un hedefi sadece Türkiye'de büyük bir takım çalıştırmak olmamalı diye düşünüyoruz?



"Elbette hedefimde Avrupa'da da çalışmak var. Sadece futbolcuların değil, teknik direktörlerinin de hedefi her zaman büyük olmalı. Ne için uğraştığınızı bilmeniz gerekiyor. Sonuçta hedefinizi küçük koyduğunuz zaman, küçük işlerle uğraşmış oluyorsunuz ama hedefinizi maksimumuma koyduğunuz zaman, onun için mücadele ediyorsunuz. Benim hedefim şu anda Alanyaspor'da başarılı olmak, takımı üst sıralara taşımak ve orada tutundurmak istiyorum. Sonrasına bakacağız."



ŞAMPİYONLUK İÇİN BİR FAKTÖR YETMEZ



Bir Anadolu takımı, ne zaman ligde üst sıralarda yer alsa akla hemen Bursaspor'un şampiyonluğu geliyor! Haliyle bizim de... Peki sizin?



"Bizim ülkemizde şampiyon olmak için kriterler farklı. Türkiye'de bir Anadolu takımının şampiyon olması kolay bir şey değil. Şampiyonluk için bazı faktörler var ve bu faktörleri de kısa bir süre içerisinde yerine getirmek mümkün değil. Ben, hiçbir zaman şampiyonluktan bahsetmedim ve bahsetmeyeceğim de. Çünkü, biz gücümüzü biliyoruz, futbolcularımızı tanıyoruz ve neler yapacağımızın farkındayız. Türkiye'de şampiyon olmak çok kolay bir şey değil"

FUTBOLDA SİSTEMİ OLAN KAZANIYOR



- Türk takımlarının son dönemde Avrupa'da aldığı sonuçlardan canımız yanıyor, oysa ki ekonomik anlamda da büyük yatırımlar yapıyoruz. Erol Bulut'un elinde sihirli bir değnek olsa Türk futbolunda neyi değiştirmek ister?



Türk futbolunda ciddi sorunlar var ancak bence başlıca sorun taktik anlayışımız.İyi takımlar kuruyoruz, iyi futbolcularımız var ama taktik anlamında sizden daha iyi olan bir Norveç takımı, İsveç takımı ya da Sloven takımı sizi eliyor. Ne olursa olsun, senden taktik olarak daha iyi olan takım seni yeniyor, sana zorluk çıkartıyor. Bizde her şey var ancak taktik, disiplin anlamında eksiğiz, bence Türk futbolunda eksik olan şey bu ve sihirli bir değneğim olsa bunu değiştirmek isterdim.



ALTYAPIDA 5'E 2 İLE BU İŞLER OLMAZ



- Türkiye'de futbolu takip eden herkesin "gönül yarası" altyapı. Almanya'da altyapıdan yetişen bir futbolcu olarak, Türkiye'deki altyapı mentalitesine bakışınız nasıl?



"Bir ülkede, altyapı kültürünün oluşumu, gelişimi bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Ülkemizde her zaman şunu konuşuyoruz "Altyapıya yatırım yapalım. Bir sene sonra 5 tane futbolcu çıksın, müthiş paralara satalım" Düşünce bu. Bunun mümkünatı yok. Bunu 10 seneye, 15 seneye yaymanız gerekiyor. Bunu U16 ya da U14 Takımı'na yaydığın zaman, doğru çalıştırdığın zaman, doğru planladığın zaman başarabilirsin. En az 10 yıllık bir planlama ile altyapıdan verim alabilirsiniz ve futbol endüstrisinin içerisine bu futbolcuları sokabilirsiniz. Bu tabii sadece futbolculara bağlı olan bir şey değil, o futbolcuların hocalarının da kendilerini geliştirmesi lazım. Sadece "işte hocamız var, çıkın sahaya önce 5'e 2, sonra çift kale ile bu işler olmuyor", hocaların da kendilerini geliştirmeleri için kulüplerin gerekli olanakları sağlaması gerekiyor"

YILDIZ FUTBOLCU DEĞİL, DOĞRU FUTBOLCU



- Ülkemizde özellikle son dönemde taraftarın da baskısıyla "yıldız futbolcu" hayranlığı artmaya başladı ancak bu yöndeki tecrübelerimiz pek de parlak değil. Hem Malatya hem de Alanya'da ismi pek de duyulmamış futbolcular ile başarıya koşan Erol Bulut'tan "yıldız futbolcu" tanımlaması alsak?



"Bir takımda yıldız futbolcudan daha ziyade doğru futbolcu olması gerekiyor. Yıldız dediğin ne? Büyük isim, daha önce oynadığı takımlarda büyük işler başarmış, gol kralı olmuş, Avrupa şampiyonu olmuş, Dünya Şampiyonu olmuş. Ama tek bir oyuncu bir şey yapamıyor, bu tenis değil, bu futbol ve bu bir takım oyunu. Etrafındaki futbolcular ya da o, etrafındaki futbolculara uyum sağlayabiliyorsa bir takım bir yerlere gelebiliyor. Ülkemizde bunun örnekleri var, o uyum olmadığı zaman takımın da, futbolcunun da halini görüyoruz. Doğru kişileri yan yana kullanmak önemli. Hata olur mu? Olur! 10 futbolcu alırsın, 3'ü kötü çıkabilir. Avrupa'da büyük kulüplerde bunun örnekleri var, aldığın futbolcuların %40'ı iyi çıkıyorsa, bu iyi transfer anlamına geliyor"

33 YAŞINDAKİ ADAMA 3 YILLIK KONTRAT VERİLMEZ



- Genç futbolcuya yatırım mı yoksa sizi gündelik başarılara taşıyacak olan futbolculara yatırım mı?



"Bu konu da biraz teknik direktör ve kulübün hedefleri, vizyonu ile alakalı bir durum. Üst seviyede yarışmacı bir ligde mücadele ediyorsanız, sahaya 18 yaşındaki 11 futbolcuyla çıkmanız pek mümkün değil. Avrupa'da da bunun örneği yok. Genç futbolcuya yatırım yaparsınız. 33 yaşındaki futbolcuya 3-4 senelik sözleşme vermek ne kadar doğru bilemiyorum"



- Yıldız futbolcu ile değil de doğru futbolcu ile çalışmak önemli" diyen Erol Bulut'un bugün en fazla verim aldığı futbolcu 34 yaşındaki Papis Cisse?



"Papiss Cisse şu anda Türkiye'de gol krallığında zirvede, 34 yaşında! Sadece golleri ile değil, çalışkanlığıyla da takıma örnek bir futbolcu. Uzun yıllar futbol oynadım, çoğu takımda yardımcı teknik adamlık yaptık, şu anda da teknik direktörlük yaptım ancak Papiss gibi profesyonel futbolcuyu az gördüm. Müthiş bir profesyonel. Bugüne kadar tek bir antrenmanı kaçırmadı Papiss ve hep çalışıyor, istiyor. Yeter ki Papiss Cisse gibi bir futbolcun olsun"

YETER Kİ MERİH GİBİ FUTBOLCUMUZ OLSUN



- Türkiye'de başarı için Merih Demiral gibi yürekten, mücadele eden ve formanın hakkını veren futbolculara da mı ihtiyaç mı?



"Futbolda sadece mücadele de yetersiz... Sistem, futbolcular, kulübün durumu, yemek yediğiniz yer, tesisin özellikleri, ekonomik durum. Başarı için birçok faktör var. Merih Demiral, Türk futbolu için iyi bir örnek ve zaten Fenerbahçe altyapısından çıkan bir futbolcu. Portekiz'den Alanyaspor'a geldi ve burada bir sıçrama yaptı, Avrupa'ya gitti. Sassuolo'daki performansıyla da Juventus'a gitti ve Juventus'ta da o şansı bulduğu zaman bir daha formayı vermeyeceğini düşünüyorum. Merih zaten şu anda oynamadığı halde bile kendisine çok iyi teklifler var, yeter ki Merih Demiral gibi futbolcularımız olsun"

EŞİM BU DURUMDAN MEMNUN DEĞİL



- Hayatını futbola adayan, futbolla hayatını sürdüren bir teknik adamın saha dışındaki yaşamını da merak ediyoruz. Eşiniz, bu durumdan pek memnun değildir sanırım?



"Saha dışında da saha içerisindeki gibi bir adamım. Maçlar olduğu zaman oturup izliyorum, hanım da bazen kızıyor. Antrenman "tamam", maç "tamam" ama eve geldiğin zaman Şampiyonlar Ligi izliyorsun, Avrupa kupası oluyor onu izliyorsun, Türkiye Kupası oluyor onu izliyorsun! Eşime ve çocuklarıma zaman ayırmaya, onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum"

KUR'AN-I KERİM'E SIĞINIYORUM



- Her futbol adamı için maçlardan önce ya da sonra bazı totemler ya da inanışlar var! Sizin?



"Bizler de inancı güçlü insanlarız ve bizim de maçtan önce sığındığımız yeterince duamız var. Dua da okuyoruz, Kur'an-ı Kerim de okuyoruz. Allah kabul eder inşallah. Ramazan ayı geldiği zaman biz de orucumuzu tutuyoruz, namazımızı kılıyoruz, Oruç tutmak isteyen futbolcum tutabilir, hepsine saygım var. Antrenman saatleri geç olduğu zaman etkilemiyor ama sabah antrenman olduğu zaman bazen futbolcu sıkıntı yaşıyor. Maça 1-2 güne kala futbolcunun oruç tutmaması gerektiğini düşünüyorum, o vücudun bir performans göstermesi lazım, enerji lazım vücudunuza. Bunu veremediğiniz zaman bunun eksikliğini hem siz hem de takım yaşıyor. Zaten Kur'an'ı Kerim'de de yazılı bu; İşinizden dolayı tutamadığınız zaman daha sonra telafi edebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de şükürler olsun ki her şey rahat"

FENERBAHÇE'Yİ BİZE YAKIŞTIRIYORLAR



- Eksi sözlük de sizin için şöyle bir yorum var; Bir gün Fenerbahçe'ye gelecek ya da o da Fenerbahçe'ye gidecek! Bu kaçınılmaz buluşma?



Fenerbahçe'de Erol Bulut oldum, orada da Türkiye'de tanındım. Güzel yıllarım geçti Fenerbahçe'de. Eski bir futbolcusu olarak Fenerbahçe taraftarı da şu anda biz de iyi gittiğimiz için bizi oraya yakıştırıyor. Ancak bunda tabii ben bir şey söyleyemem, Alanyaspor'un teknik direktörüyüm ve Alanyaspor'un başarısı için mücadele ediyoruz. Önümüzdeki yıllar ne olur orasını kestiremeyiz.



YABANCI SINIRI SERBEST OLMALI



- Türk futbolunda en çok konuşulan konulardan biri de yabancı sınırı. Alanyaspor'da 13 yabancı futbolcu ile mücadele eden Erol Bulut'un yabancı sınırlaması hakkındaki görüşleri nelerdir?



"Bu konuda benim fikrim net; Yabancı sınırlaması Türkiye'de serbest olması gerekiyor. Nedeni de şu; sınırladığınız zaman, gereksiz yere yerli futbolcuların fiyatları artacak. Yabancıyı serbest bıraktığınız zaman altyapıdan futbolcu çıkmadığı söyleniyor ama iki konunun bibiriyle hiç alakası yok. Yabancı futbolcu almak zorunda değilsin, 14 tane yabancı futbolcu serbest. Alma! 8 tane al, altyapıdan yine futbolcu çıkart. Sana kimse, 14 yabancı futbolcu var diye, altyapıya yatırım yapma demiyor. Sen yine altyapına yatırım yap"



KUSURSUZ TEKNİK ADAM KOMBİNASYONU



- Erol Bulut, kusursuz bir teknik direktör kombinasyonu hazırlasa nasıl bir sıralama yapar?



"Avrupa futbolunda görev yapan çok iyi teknik direktörler var ve bu teknik direktörlerin hepsinin kendisine has özellikleri var. Bazıları hücumda eşsiz, bazıları savunmada, bazıları ise taktik tahtasında. Örneğin; yıldız yönetimi konusunda Alex Ferguson, kondisyon çalışmasında Felix Magath'ı söyleyebilirim. Magath mesela futbolcunun "ciğerini alır", sezon öncesi kampı öyle sert geçer ama bunun faydalarını görürsünüz. Bazı hocalar da medya ile ilişkilerde iyidir. Fatih hocanın (Fatih Terim) medya ile arası hem pozitif hem de negatif anlamda oluyor ama onu iyi yönettiğini düşünüyorum"



Yıldız yönetimi: Alex Ferguson

Kondisyon: Felix Magath

Taktik: Max Allegri

Hücum: Pep Guardiola

Savunma: Diego Simeone

Motivasyon: Jürgen Klopp

İletişim: Fatih Terim