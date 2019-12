Ersin Düzen: Arda Turan Galatasaray'dan çok Beşiktaş'a yakın

Röportaj: Uğur Yapıcı Kamera: Fevzi Tapan

İşte Ersin Düzen'in Skorer'e özel yaptığı açıklamaların tamamı;

Galatasaray Süper Lig’de 23 puanla 6. Sırada ve Şampiyonlar Ligi defteri kapanmış durumda. İstenilen sonuçların gelmediği ortada. Peki sebebi nedir?

Galatasaray’ın performansı bana göre hayal kırıklığı sezon başında yapılan transferler öngörüldüğünde kim şampiyon olur diye kime sorsan gelen cevaplar favori Galatasaray şeklindeydi. Performansı en üst noktaya çıkmış Galatasaray’a çok fazla katkı sağlamış bir futbolcu yok bu durumda kamuoyunu yanılttı. Fatih Terim bunun içerisinde takımın teknik direktörü olarak büyük bir pay sahibi. Aslında sıkıntıyı teşhis etti ama müdahaleler konusunda geriş dönüş alamadı özellikle orta sahada. Fatih Terim’in geride kalan 14 haftada en büyük şansı Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor veya başka bir takımın çok büyük bir puan farkıyla Galatasaray’ın önünde yer almaması. Eğer bu takımlardan birisi Galatasaray’ın 8 puan önünde olsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik.

Fatih Terim’in sık sık Ocak’ta operasyon yapılacağı yönünde söylemler kullanmasını nasıl yorumlamak gerekiyor?

Fatih hoca her maçın ya da her yenilginin ardından bunu söylemeye başladı ama benim yadırgadığım bir şey var iki sezon önce Tudor ile başlayan ve Fatih hocanın göreve geldiği bir dönem vardı eğer o dönemin benzeri olsaydı başka bir şey konuşmak mümkün olabilirdi ama sezon başında takımın başında olan, şampiyon olan ve transferleri yapan kendisi. Her türlü yetkiye sahipsiniz ama sürekli olarak bu söylemlerle kamuoyuna söylenmekte benim yadırgadığım bir durum açıkçası. Hoca geçen sezon yaptığı gibi yine devre arası transferlerine güveniyor ama bu sezonun geçen sezon gibi olacağını zannetmiyorum. Eğer Fatih hoca bugün de 8-9 puan olsun ben yine geriden gelirim düşüncesine sahipse bence çok yanılıyor. Beşiktaş’ın Trabzonspor’un çok daha fazla mazereti olmasına rağmen, dertlerini anlatma fırsatı varken bir kez bile ünal Karaman’ın mazeret ürettiğini görmedim ya da Abdullah Avcı hep sabır istedi ve camiayı bir arada tutmaya çalıştı. Galatasaray’da takım ve yönetim bir başka Fatih hoca bir başka gibi davranıyor, en büyük sıkıntı da bu. Yine de özeleştiri yaptığını hissediyorum ama Galatasaray bu şekilde devam ederse mesajlarını ocak ayı için değil sezon sonu için vermeye başlar.

Galatasaray’ın ciddi bir transfer çalışmasına gireceği belirtiliyor. Onyekuru, Arda Turan isimleri öne çıkıyor, 10 numara, sol bek ve stoper bölgelerine takviyeler olabilir. Galatasaray nasıl bir transfer dönemi geçirecektir?

Devre arası aslında Falcao’ya iyi gelecektir. Andone’nin uzun bir sakatlığı söz konusu bence Galatasaray bir forvet alacaktır. Bugün Falcao dünyanın en önemli ve en ünlü santrforlarından bir tanesi sağlıklı bir Falcao olağanüstü bir katkı sağlar. Galatasaray’ın orta sahada başka oyunculara ihtiyacı var Seri’den verim almaya çalışıyor hoca. Bence Seri savunmanın önünde tek başına oynayabilir. Muhtemelen 2-3 tane transfer yapacaktır, Arda Turan’ın hocanın elini öpmesi ve sonrasında hocanın sonrasında yaptığı açıklamalar buzların eridiğini gösteriyor. Galatasaray’a dönmesi konusunda pek emin değilim Arda’nın Galatasaray’a geri dönebileceğini düşünmüyorum. Arda eğer Başakşehir’den ayrılacaksa bana göre Galatasaray’a değil Beşiktaş’a daha yakın.

Fenerbahçe lider Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Haftanın en dikkat çekici maçı olarak öne çıkıyor. Hangi takımı daha önde görüyorsun?

Ortaya koyduğu oyuna baktığında tabii ki Sivasspor’u daha önde görüyorum her anlamda Sivasspor’un bu maçta favori olduğunu herkes söyleyebilir ama maçın ilk düdüğü çaldıktan sonra neler yaşanabileceğini nasıl bir hikaye ile karşılaşacağımızı futbolcular belirleyecek. Sivasspor’da birbirini çok iyi tanıyan bir oyuncu grubu var bütün 14 haftalık oyuna baktığımızda bütün takımların önünde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’nin en büyük problemi hızlı geçiş yapan takımlara karşı oluyor bunu da en çok zorlayacak takım Sivasspor bu yüzden maçta favori görüyorum.

Fenerbahçe’nin olası bir mağlubiyeti nasıl yansır?

Sivas’ta kaybettikten sonra bir şey olmaz herkes Beşiktaş derbisini bekler ama derbi sonrasında Fenerbahçe’nin beraberliği ya da kaybetmesi sonrasında o zaman başka bir şey konuşmaya başlarız. Çünkü olası bir Sivasspor mağlubiyetinden sonra Beşiktaş beraberliği taraftarı tatmin etmez, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarının sonuçları Ersun Yanal’ın belki de kaderini bile belirleyebilir. İki maçı kaybettiğinde Ersun Yanal’ın herhangi bir şekilde takımdan ayrılması sürpriz olmaz.

Ersun Yanal’ın söylemleriyle ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Hocanın maç sonu ‘gövde gösterisi’ yaptığı açıklamalar için ne diyebiliriz?

Ben bu açıklamaları geçen sezon eleştirmiştim bir takım sürekli olarak tribünlere oynayan sürekli taraftarlar üzerinde kendisini başka bir noktaya koymaya çalışan ve bu tür söylemlerle manşetleri belirlemeye çalışan sadece Ersun Yanal değil benim için icraat önemli. Şu anda Ersun Yanal’ın taraftarın gözünde çizmiş olduğu takım performansını göstermedi. Bu açık ve net eğer tersi olsaydı bugün zirvede Fenerbahçe olurdu. Mesela o kadar sıkıntısına rağmen 6’da 6 yapan Beşiktaş var, Trabzonspor eksiklerine ve en önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen Fenerbahçe’nin önünde.

Bunları göz önüne aldığımızda Ersun Yanal’ın çizdiği resimle aynı değil. Yanal o resmi 14 hafta takımı takip etmeyen, puan sıralamasını bilmeyen bir taraftara yapabilir ama bilinçli bir şekilde izleyen taraftara inandırması mümkün değil.

Vedat Muriç şu an takımın yıldızı konumunda ve birçok transfer dedikodusu çıkıyor. Hatta Mourinho’lu Tottenham’ın Vedat’ı listesine aldığı yönünde iddialar var. Bu haberleri ne kadar gerçekçi buluyorsun Muriç’in sana göre değeri ne kadar?

Bir futbolcunun değerini biçmek benim haddime değil açıkçası bu polemiğin içerisinde yer almak istemiyorum ama Vedat Giresunspor’dan beri takip ettiğim Gençlerbirliği dönemini bildiğim Rize’de çıkışa geçen Fenerbahçe’de de performansının üstüne koyan bir oyuncu. Fenerbahçe için şampiyonluğun anahtarı Vedat Muriç’tir başka bir oyuncuya Vedat’a duyulan kadar ihtiyaç yok. 3-4 sene içerisinde kendisini başka türlü geliştirecektir Fenerbahçe kendisine gelecek tekliflerin yüksekliğinden dolayı ileride Vedat’ı elinde tutmakta zorlanabilir.

Beşiktaş ligde tarihinin en kötü başlangıcını yapmıştı ancak son dönemde 6’da 6 yaparak zirve yarışında yerini güçlendirdi. Abdullah Avcı’nın sistemi artık oturdu diyebilir misin?

Oturdu diyemem çünkü Abdullah Avcı ilk 6 haftalık süreçte sistemini takıma oturtmaya çalıştı ama futbolcu grubundan o oyunu alamayacağını anladıktan sonra Galatasaray derbisiyle birlikte seri olarak 6 maç kazanan bir Beşiktaş oldu. Taraftarı ligi kafasında bitirmişken, hocaya güvenini yitirmişken şimdi bugün sokağa çık Beşiktaş taraftarına sorsan biz şampiyon oluruz diyeceklerdir ya da başka takım taraftarları Beşiktaş’ı favori gösterecektir bunda 1. etken Abdullah Avcı’nın. Çünkü bazı şeyleri kendi kafasında da kırdı ve oyuncu grubuna göre bir şey hazırladı o yüzden aslan payı Avcı’nındır. Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışının içerisinde sonuna kadar yer alacağını düşünüyorum.

Transferde ekonomik olarak problem var ama 1-2 takviye yapabilirlerse Beşiktaş’ı 2. Yarıda daha favori görebiliriz. Bir özeleştiri dile getireyim ben Beşiktaş’ın üst üste 3 maç kazandığını görmekte zorlanabiliriz demiştim çünkü o günkü Beşiktaş böyle bir sinyal vermiyordu bize ama bugün öyle bir Beşiktaş yok artık karşısına çıkan rakipler önlem almaya başladı.

Şampiyonluk yarışında en önde hangi takımı görüyorsun?

Potansiyel olarak Fenerbahçe’yi görüyorum. Sanırım ligin sonuna kadar keyifli bir lig olacak. Mevcut oyun olarak değil ama potansiyel olarak Fenerbahçe diyorum.

Sivasspor 2009 yılındaki unutulmaz sezonun devamını getirip mutlu sona ulaşabilir mi?

Sivasspor’da bir şeyi merak ediyorum 6 haftadır kazanıyorlar bu seri bir gün sona erecek bir kayıp halinde Sivasspor ne yaşayabilir bu onları bozar mı bir takım istikrarsızlık acaba baş gösterir mi diye bakmamız lazım.