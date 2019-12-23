Ersin Düzen'in yorumuna tepki...

TRT Spor sunucusu ve yorumcusu Ersin Düzen'in Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı yorum, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Ersin Düzen dev maç ile yaptığı değerlendirmede "Bu derbi bir hakem gölgesinde oynanmış, hakem üzerinden okunacak bir derbi değil. O zaman Fenerbahçe'nin mücadelesine, isteğine, arzusuna, Beşiktaş karşısındaki oyun gücüne haksızlık yapmış oluruz" diye konuştu.

Bu değerlendirme sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, Twitter'da Düzen'i Fenerbahçe lehine yorum yapmakla suçladı.

Gezer: Serdar Aziz grekoromen güreş yapıyor

Eski hakem Bünyamin Gezer de TRT Spor'da derbideki tartışmalı pozisyonları değerlendirirken "Serdar Aziz, Vida'ya grekoromen güreş yapıyor. Çok net tartışmasız penaltı. Yazıktır, günahtır. N'Koudou'nun pozisyonu net penaltı nasıl görmüyorsun? Vida'nın penaltısını görmüyorsun o eli nasıl görmüyorsun? Sen neyi göreceksin kardeşim" diye konuştu.