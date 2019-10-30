Ersun Yanal: "Biz tavla bile oynasak iddialıyız"

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonu açıklamalarda bulundu.



"Yine biz kendimize gol attık"

"Maçlarda rotasyona alışkın değilseniz ve oyuncularınızın çoğunu kullanamadıysanız bu maçlar sıkıntılı ve zorlu geçer. İyi bir takıma karşı oynayacak oyuncuların yüksek motivasyonu oyunun kilitlenmesi olur, bu zaman zaman oldu bugün Bugün dikkat edilmesi gereken taraf, yine biz kendimize gol attık, yine kendimiz yedik, bireysel hatadan yedik. Yediklerimizin %85'i bireysel hatalardan kaynaklı. Bunu kaldırdığımızda az pozisyon veren, rakibin üzerine iyi oynayan bir takım olarak devam edeceğiz."

"Ligdeki hedefimiz zaten belli. Fenerbahçe'nin önünde gerçekleştirecek hedefleri var bu saatten sonra. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız."

"Biz tavla bile oynasak iddialıyız"

"Fenerbahçe oynadığı her kulvarda iddialıdır. Fenerbahçe'nin genetiği böyle. Biz tavla bile oynasak iddialıyız."