Ersun Yanal: "Bu ligde son sözü biz söyleyeceğiz."

Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda 90+3'te bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

"Oyunu beğenmedim"

"Bugün kazandık. Oyunu beğenmedim. Biz sevinmeyi, üzülmeyi birlikte yaşıyoruz. Skorda ne yazdığı önemli değil. Maçtan önce takımımız, yönetimimiz, taraftarımızla birlikte yürüyoruz. Bu ligde son sözü biz söyleyeceğiz."

Basın toplantısında umutlu olduklarını aktaran Yanal, "Kazandığımız için mutluyuz. Oynadığımız oyunun sorumlusu benim. Kötü oynadığımızı kabul ediyorum. Ama ben umutluyum. Biz birlikte olmayı özlemiştik. Birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Bu önemli bir aşama. Her zaman belki pozitif futbol olmaz ama mücadele olacak. Takım halinde gol atmak güzeldi" dedi.

Birlik mesajı veren tecrübeli hoca, "Biz sonucu belirleyen olacağız. Kötü oyun benim, pozitif olanlar takımımın. Korkumuz ve çekincemiz yok. Biz taraftarımızla, futbolcularımızla ve yönetimimizle beraber yürüyeceğiz. En son sözü biz söyleyeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Kaptan başta olmak üzere oyuncularımın tutumundan memnunum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk vurgusu yapan Ersun Yanal, "Şampiyonluk için mazeretimiz yok. Bütün oyuncular değerli. Alper'in tavrı, bizimle olması Fenerbahçeli olarak kendisine yakışandı. Camiayı kucakladı. Birlikte hareket edeceğiz. Bu birliktelik size son dakikada maç kazandırır, bu birliktelik sizi bir yapar" diye konuştu.

Vedat Muriç'in performansından memnun olduğunu dile getiren Ersun Yanal, çok güvendiğini söyledi. Transfer ederken Kosovalı yıldızı çok iyi tanıdığını aktaran Yanal, "Daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben transfer ederken zaten çok güveniyordum" yorumunu yaptı.

Transfer mesajı

Kadroya yapılacak takviyelerle ilgili de konuşan Ersun Yanal, sıkıntı olmadığını söyledi. Ali Koç'la yaptıkları görüşmeyi anımsatan Yanal, "Başkanımızın sözü var, söylediği bir takvim var. Fenerbahçe kimseden çekinmez" ifadelerini kullandı.