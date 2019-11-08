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08.11.2019 - 23:43 | | Skorer

Ersun Yanal: "Bu oyunun sorumlusu benim"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenebahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal: "Bu oyunun sorumlusu benim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa önündeki futbola eleştiri getirdi. Tecrübeli teknik adam, 90 dakika özelinde bir değerlendirme yaparak, "Maçın sonucu ne olursa olsun oyundan mutlu değilim. Memnun değilim. İyi oynayıp kazandığımız maçlar vardı, orada da mutlu değildik. Daha iyisini oynayıp, taraftarımızı mutlu etmek zorundayız" dedi.

"Bu oyunun sorumlusu benim" 
"Bizim buraya başkanımızdan en genç oyuncuya kadar değiştirmeye geldik. Bugün oyunda herkesin tutumu daha güvenli ve daha inandırıcı olmalıydı. Beklentimiz her oyuncunun performansının artması. Ama sorumlu benim, oyuncuları suçlamak kolay. Bu oyunun sorumlusu benim" 

İstatistiklerde ligin en iyilerinden biri olduklarının altını çizen Yanal, "Kazandık dediğimiz maçları kaybettik, bunlardan da mutlu değiliz. İstatistikleri sahaya yansıtmalıyız, bu da olacak. Takımın koşuyla alakalı problemi yok. Yüksek mesafeli koşularımız da ligin en iyilerinden biri. Bütün rakamlara bakarsak Fenerbahçe hepsinde önde. Ama bunları golle sonuçlandırma ve tercihleri sonlandırma gerekiyor. Ama ben mazeret yapmıyorum. Saptama yapmak zorundayım. Bu takımın kanatları uzun süre sorun yaşadı. Geç kurulmuş bir takımız. Gelişmeye ve değişmeye müsait bir takımız" ifadelerini kullandı. 

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