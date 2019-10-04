Ersun Yanal: "Bugün bu başımıza gelen bir kaza"

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

"Eksiklikler yavaşlattı"

"Merkezi çok iyi kapatan bir takımla oynadık, daha önce de biliyorduk bunu. Çözümü ise özellikle kanatlardan çok iyi organizasyon yapmaktı. Kanatta iki oyuncumuz sakat, sol bekin de oyunu hızlandırması açısından oyuna katılması gerekiyordu. Bu eksiklikler yavaşlattı Kanatları da kullanmamıza rağmen bir türlü geçemedik merkezi. Pozisyonlardan yararlanamadık. Oyuncularımızın duyarlılığını çok iyi anlıyorum. İçeride çok üzgünlerdi. Bu takıma inanıp devam etmemiz lazım, ben de bu takıma inanıyorum ve güveniyorum."

"Bugün bu başımıza gelen bir kaza "

"Eksik oyuncularımız geldiğinde kanat oyununu o bölgenin gerçek oyuncularıyla oynadığımızda bu sorun düzelecektir. Bugün bu başımıza gelen kaza diyelim, rakibin direnciyle birleşince bizim karşı direncimizle birlikte hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu."

"Biz 6 hafta içinde taraftarımızın bize inandığı, desteklediği bir süreç yaşadık. Eksiklerimiz vardı, zor bir mücadeleydi. Tempomuz, oyundaki tutumumuz, karşılıklı oyundaki üstünlüğümüz ve tavrımız, ortadaki tüm ofansif istatistikler taraftarımızın istediği şeylerdi"

"Bu takımın sezon sonu ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum"

"Taraftarımız takıma inanmaya devam etsin, ben de inanıyorum. Eksiklerimiz var, onlar da geldiği zaman istediğimiz tempoda oynayacağız. Eksiklerin tamamlanması için birkaç haftaya ihtiyacımız var. Bu takımın sezon sonu ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum."

Maçın başından itibaren yaşadıkları zorluklara değinen Yanal, "İlginç bir maç oldu. Ben de dahil olmak üzere takımım da böyle düşünüyor; kapalı savunma bizi zorladı. Özellikle kanatlarda yaratıcılığın eksikliğini hissettik. 2 oyuncuyu çok aradık.

Merkezden büyük bir hata ile gol yedik. Rakibimize her anlamda üstün olsak da gole çeviremedik pozisyonları. Oyundaki dengeler bozuldu" dedi.

Rodrigues ve Moses gibi eksiklere vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Kanat oyuncularımıza ihtiyaç duyduğumuz bir haftaydı. Böyle maçlar, oyunlar olacak. Bu direnç hep olacak bize karşı.

Maçın sonucuna göre konuşuluyor maalesef. Bizim elimizde bir kadro var, en büyük sıkıntı kanat organizasyonları. Az bir süreç kaldı, sakat oyuncularımızın katılmasını bekliyoruz. 3 kanat oyuncumuzu oynatamıyoruz. Bu eksikleri kapattığımızda daha farklı bir Fenerbahçe olacak" ifadelerini kullandı.

Oyuncularına her zaman inandığını ifade eden başarılı teknik adam, "Takımımızın kazanma arzusu, oyunu bırakmamaları oldukça iyi. Oyuncularımı takdir ediyorum. Oyuncularım çok üzüldü. Bununla birlikte artık böyle bir maçın olmamasını istiyoruz. Biz iyi bir takımız. Oyuncularımın arkasındayım, hepsi iyi karakterli. Hepsi özverili. Bu takım orjinal yerlerine geçince daha iyi olacak. Performansların sorumlusu benim. Takımıma inanıyorum" diye konuştu.

'Maç bitti artık'

El pozisyonuyla alakalı penaltı tartışmalarını da yorumlayan Ersun Yanal, futbolun içinde kaldığını söyledi. Yeni kurallara vurgu yapan Yanal, "Futbola destek verilmesini düşünüyorum. Oyunun hızlanmasından yanayım. Bunlar olacak, el konusunda yeni kurallar var. Burada da tartışmak artık gerekli değil, maç bitti artık" yorumunu yaptı.

'Bize inansınlar'

Kadıköy'de 31 maç sonra yenilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, taraftarlarına seslendi.

Serilerden daha çok takımıyla birlikte toplanacaklarını aktaran Yanal, tribünlerin kendilerine inanmasını istedi, "Taraftarımız bizi destekledi. Taraftarımızın güveninin devam etmesini istiyoruz" dedi.