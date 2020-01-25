Ersun Yanal: "Fenerbahçe, şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecektir"

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.



"Fenerbahçe, şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecektir. Hangi rakip olursa olsun bunu yapmalıyız. Kadıköy'de bunu çok fazla yapabiliyoruz. Bunu farklı maçlara da taşımak lazım."

"Kalite tesadüf değil"

"Rakip sahada yüzde 55'e yakın oynamak ikili mücadeleleri rakip sahada kazanmak, coşkuyu oluşturmak önemli. Kalite tesadüf değil. Oyuncularım kaliteyi gösterdi."



"Bir özel maçla Fenerbahçe'yi Elazığ'a götürüp belki destek de olabiliriz."

"Maçı konuşuyoruz ama doğal afet yaşadık. Ülkemizin en acı günlerinden biri, can kaybettik. Daha sonra da oynayabilirdik. İşimizi yapıyoruz, gülüyoruz ama içimiz bir yandan kan ağlıyor. Bir özel maçla Fenerbahçe'yi Elazığ'a götürüp belki destek de olabiliriz."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın toplantısında oyun ve mücadele anlamında takımını çok beğendiğini söyledi. Yanal, "Bu maçta yüzde 55'e yakın ceza sahasında rakibin topla oynama, yine yüzde 65'e yakın topla oynama vardı. Şampiyonluğa yakışacak bir futbol ortaya koyduğumuz, mücadele ettiğimiz bir oyun oldu. Oyuncularımı mücadelelerinden, iştahlarından ve güzel oyundan tebrik ediyorum. En büyük aday biziz. Önümüzde uzun bir yol var. Kritik bir maçtı. En son bize yenilmişlerdi, nerdeyse bir devre yenilmediler. Oyun ve mücadeleden büyük keyif aldık. Tüm zorlukları hep birlikte aşacağız, hiçbir engel bize müdahale edemeyecek" dedi.

Tek tek kadrosunu değerlendiren tecrübeli hoca, "Yeni kurulan bir takımız. Geçen yıl bu oyuncuların birçoğu yoktu. Bazıları hatta kadro dışıydı. Ozan Tufan bile yoktu. Ozan Tufan göçebe kuş gibiydi, şimdi burada yuva yaptı. Ferdi kadroya giremiyordu, ben oynattım. Tolga sakattı, kapının önündeydi, sağolsun başkanımız ve biz sahip çıktık. Takım olma yolunda emin adımlarla gidiyoruz. Kruse artıracak bu performansını. Bizim de sıkıntılarımız var ama sahada değil bunlar. Biz sahada gücümüzü ortaya koyarak başkanımıza destek vereceğiz" yorumunu yaptı.

Herkesi kullanmaya çalıştıklarını kaydeden Yanal, "Kadromuz belli. Herkesi verimli kullanmak istiyoruz. Kupa maçları geliyor, zor maçlarımız var. 1 hafta önce Kaptan Emre sahadaydı, bundan sonra da oynayacak. Genç oyuncuları kazanmak ve kalıcı hale getirmek büyük takımlarda zor. Ferdi ile iletişimimiz çok iyi. Destek oluyoruz. Beğendiğim bir kişiliğe sahip. Ferdi, Deniz ve Emre oynuyor, oynayacak. Jailson sezon başından beri özel bir performans sergiliyor. Sezon başında bireysel hatadan yediğimiz goller yüzde 60'tı. Jailson'u ikna etmemiz gerekiyordu defans için. Jailson şu an çok motive" ifadelerini kullandı.

'Hassasiyetimizi göstereceğiz'

Ersun Yanal, Elazığ'daki üzücü depremle ilgili açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin teknik patronu şu ifadeleri kullandı: "Maç öncesi acı bir durum yaşadık. Ülkemizde Elazığ ve etrafındaki şehirlerde yaşanan bu olay hepimizi üzdü. Belki bu hafta futbol da oynanmamalıydı. Bu üzüntüyle buradaydık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza şifalar diliyorum.Biz Fenerbahçe olarak hassasiyetimizi her zaman göstereceğiz. Gerekirse Elazığ'a gidip vatandaşlarımızla bir araya da gelebiliriz. Vatandaşlarımızı mutlu edebiliriz."

Transfer mesajı

Ersun Yanal, transfer konusunda da mesajlar verdi. Bu haftanın kritik olduğuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, Falette ve Rodriguez konuları için şunları söyledi: "Çalışılıyor, isim vermeden söyleyeyim. İhtiyacımız olan katkıyı yapmak istiyoruz. İmkanlar dahilinde uğraşıyoruz. Umarım bunlar yapılır, istedğimizi alırız. Dünyanın sonu değil. Her türlü mücadeleye hazırız. Elbirliğiyle işi götüreceğiz."