Ersun Yanal: "Mesajı bugün taraftarlarımıza verdik"

Süper Lig'de Konyapsor'u evinde 5-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

"Sert ve iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Fenerbahçe'nin eksikleri, özellikle de kanatlar tamamlandıkça ne kadar süratlı ve çabuk bir oyun oynanacağının mesajını verdik."

"Mesajı bugün taraftarlarımıza verdik"

"İstediğimiz oyunun kanat oyuncularıyla ne kadar etkili oynandığının mesajını bugün taraftarlarımıza verdik. Bu mesajın doğru algılanıp daha güçlü destek olacakları günler başlayacak, iyi bir sonuç aldık, mutluyuz."

"Çeşitlilik ne kadar artarsa..."

"Golleri takıma ne kadar yayarsak ve çeşitlilik ne kadar artarsa bizim için avantaj olacak. Taraftarlarımıza bu mesajı verdiğimiz için mutluyuz. Bugün geldiğimiz noktada taraftarımızın ortaya koyduğu tavır camianın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Aynı tavır bizim için de geçerli. Taraftarımız ve yönetimimizle kenetlenip yürüdüğümüzde önümüzde kimse duramayacak diye düşünüyorum."

"Ozan kaybetmiş olduğu seneleri tamamlayacak"

Ozan Tufanın çok önemli bir karakter olduğunun altını çizen Yanal, Ozan, Türk futbolu için çok önemli bir karakter. Şu anda çok profesyonelce bir süreç yönetiyor ve kulübümüz de ona karşı olan tutumda, bu profesyonelliği sağlayacağı her türlü desteği veriyor. Ozan, kaybetmiş olduğu seneleri tamamlayacak ve öne geçecek. Milli takım için de önemli bir karakter. Daha iyi bir performans sergileyecektir. Biz bir yolda yürüyoruz. Takımımız tamamlandıkça, Fenerbahçenin ayak sesleri nereye koştuğunu gösteriyor. Bu performansla sonuç bizi nereye götürecek göreceğiz açıklamasında bulundu.

"Hiç görmediğim sakatlıklarla karşılaştım"

Takım olarak yaşadıkları sakatlıkların çok tuhaf olduğunu da söyleyen Yanal, 30 senedir bu işin içinde olan birisi olarak, hiç görmediğim sakatlıklarla karşılaştım. Bunlar geçtikten sonra, oyuncularımız henüz performanslarının belli bir noktasındalar. Bütün oyuncular bu rekabetin içinde daha iyi form tutmalı. Kanatlar geldiğinde, takım bir bütün olduğunda bir ayak sesi hissettirdiğimizi düşünüyorum. Bu güveni taraftarımıza verdiğimizde, onların da coşkusuyla daha iyi oyunlar oynanacaktır. Bundan önceki hafta, uzun süre sonra burada mağlup olduk. O maçta da baskılıydık. Bazı eksiklerimiz var ama bunu bahane olarak söylemiyorum. Çekincemiz yok, her şeye karşı önlem almak için mücadele ederiz. Diğer oyuncular geldiğinde, önemli bir fark oluşacaktır şeklinde konuştu.

"Taraftar bizi nereye çağırırsa oraya gideriz"

Sergiledikleri oyunda kart görmedikleri için mutlu olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, yeni transferlerden Adil Raminin uzun süredir forma giymediğini ancak hazır duruma geldiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta kupa maçları başlayacak. Bu takımın herkese ihtiyacı var. Biz çok geç birlikte olmuş bir takımız ama bunu hızlı şekilde avantaja dönüştürüp hareket etmeliyiz. Rami de, Sadık da, Alper de, Tolgay da oynayacak. Birçok maçımız var. Ama en güzeli, belki kimsenin fark etmediği bir durum var, kart görmüyoruz. Oyuna odaklanıyoruz ve taraftarımızın da bu tavrı, bundan kaynaklanıyor. Onların istediği bir mücadele var. Taraftarlar bizi nereye çağırırsa biz oraya gideriz diyerek sözlerini bitirdi.