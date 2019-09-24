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HaberlerFenerbahçeErsun Yanal: Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır
24.09.2019 - 19:10 |

Ersun Yanal: Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından teknik heyetin de içinde bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" notunu düştü.

Ersun Yanal: Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır

Süper Lig'e 5 maçta 10 puanla başlayan ve hafta sonu derbide Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Yanal, Volkan Demirel'in de içinde bulunduğu ve teknik heyetin yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" notunu düştü.

Bu paylaşımın altına sarı lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum geldi. Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonundaki şampiyonluk döneminde de aynı notu düştüğü bir paylaşım yapmıştı.

İşte o paylaşım

Ersun Yanal: Mutluluk Fenerbahçede olmaktır

Fenerbahçe resmi hesabı da böyle cevap verdi

Ersun Yanal: Mutluluk Fenerbahçede olmaktır

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