Ersun Yanal: "Rodrigues'in derbide olmayacağı görüşündeyim"

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü 2 -1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

"Yine bireysel hatayla gol yedik"

"10 net gol pozisyonu, oyunun henüz 3. dakikasında %100 2 pozisyon ve kaçan pozisyonlar, üstün bir oyun, koşan bir takım... Futbol hatalar oyunu, yine bireysel hatayla gol yedik. Oyunu bırakmadık, tempoyu belirledik."

"Ligin en fazla şut atan takımı olduk "

"Bugün 30 şutla ligin en fazla şut atan takımı olduk ama isabeti yapamadık. Zorunlu rotasyonla oynayan oyuncularımız var, geliştireceğiz bu oyunumuzu. Zorunlu rotasyondan da kurtulunca daha pozitif oynayan bir takım olarak devam edeceğiz."

"Erken de kopabilirdi maç"

"Kolay maç yok, hepsinin zorluğu farklı. Çok önemli bir direnç var rakibimizden. Erken de kopabilirdi maç. Sahamızda kazanılacak maçların şampiyonluk yolunda büyük önemi var."

"Garry'nin önümüzdeki hafta olmayacağı görüşündeyim"

Sakatlıklarla ilgili konuşan Yanal, "Deniz'de bir problem yok, Garry'nin yarın net bir şekilde belli olur. Garry'nin önümüzdeki hafta olmayacağı görüşündeyim. Derbide her iki takımın da eksikleri, sorunları var. Futbolun güzelliklerinin öne çıktığı güzel bir oyun olmasını diliyorum" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, haftalardır gelen bireysel hatalara değindi. Yanal, sezon boyunca benzer durumların yaşanabileceğini anımsatarak "Trabzonspor maçında gol kaçırmalar, Alanya maçında hatalar ve bu maçta da benzer tablo. Zorunlu bir rotasyon da vardı. Bir an önce daha iyi bir oyun ve daha iyi mücadeleyle çalışmaya devam edeceğiz"

"Ligin şu ana kadar en fazla orta ve şut yapılan maçı oldu. Ama tam anlamıyla sonucu alamadık aslında. Oyuncularımın mücadele ve kazanma arzusuna saygı duyuyorum. Kolay olmayacak. Bireysel hata sonunda rakibimize cesaret verdik. Bu tür maçlar zor olacak sezon genelinde. Esas oyuncularımız döndüğünde daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Derbi haftasının pazartesi günüyle başlayacağını aktaran tecrübeli teknik adam, "Biz futbolun içerisinde kalarak elimizden geleni yapacağız. Futbolun içinde kalacağız. Derbide de elimizden gelenin en iyisiyle, kazanmak için sahaya çıkacağız. Pazartesi tüm takım toplanacağız, önümüzde bir süre var" diye konuştu.

Neslican Tay'ı unutmayan Ersun Yanal, "Fenerbahçe Dünya Kadınlar günü haftası. Çok değerli bir kardeşimiz Neslican'ı kaybettik. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Elim bir hastalıkta Neslican'ı kaybettik, acısını paylaşıyoruz" yorumunu yaptı.