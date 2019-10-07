Ersun Yanal'dan Altay Bayındır'a övgü

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, 1-0'lık Antalyaspor mağlubiyetine rağmen maça damga vurmuştu.

Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncusuna övgüler yağdırdı:

"Performansı değil hareketleri de olgun. 21 yaşında olmasına rağmen olgunluk olarak 40 yaşında gibi. F.Bahçe kalesine kendisini hazırlamış. 'Akıl yaşta değil başta' sözünün hayat bulmuş hali. Bu yaşta böyle bir seviyede kaleci Avrupa'nın çoğu takımında yok. Bu takımın önemli bir değeri olması için üzerimize düşeni yapmalıyız."