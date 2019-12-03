Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu

"Fenerbahçe'nin geleceği için bir takım planlar yapıyoruz"

"Şundan emin olun ki Fenerbahçe'nin geleceği için bir takım planlar yapıyoruz. Bazen taraftarlarımız bize serzenişlerde bulunuyor ama oyuncuları kaybetmeden kazanmak bizim arzumuz içinde var."

"Erken hasat problem yaratır"

"Ferdi daha genç bir oyuncu. Erken hasat problem yaratır. Yavaş yavaş, doğru zamanda kullanmak önemli. Eksikleri var, geliştirdikçe daha iyi olacak. Doğru zamanda, doğru yerde kullanacağız. Takım, camia, oyuncu hazır olmalı."

"Muhammet bugün girdi, bir asist yaptı. Kadroya girmek için önünde süreç var. Önemli bir oyuncu, yavaş yavaş onları ısıtıp, umarım Fenerbahçe'nin uzun vadeli bir oyuncusu olacak gelişim sağlatmayı başarırız."

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, fazla zaman almayan oyuncuları kullandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Net bir sonuç oldu. Fiziksel verilerle baktığımızda oldukça yeterli gibi gözükse de daha hızlı, çabuk, hücumda daha baskın oynayabileceğimiz dakikalar vardı. En azından bugün Fenerbahçe'nin geleceği için bir süreç yaşatıyoruz. Hem Ferdi hem de Muhammed'i oynattık ve bu süreci yaşatma şansı yakaladık. Bu konuda hepinizden fazla iştah ve düşüncedeyiz. Doğru zamanda doğru hasatı almak gerekiyor. Fenerbahçe gibi beklentinin yüksek olduğu takımlarda bunu doğru zamanlarda gerçekleştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.