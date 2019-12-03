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03.12.2019 - 23:47 | | Skorer-AA

Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu

Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu

"Fenerbahçe'nin geleceği için bir takım planlar yapıyoruz"
"Şundan emin olun ki Fenerbahçe'nin geleceği için bir takım planlar yapıyoruz. Bazen taraftarlarımız bize serzenişlerde bulunuyor ama oyuncuları kaybetmeden kazanmak bizim arzumuz içinde var."

"Erken hasat problem yaratır"
"Ferdi daha genç bir oyuncu. Erken hasat problem yaratır. Yavaş yavaş, doğru zamanda kullanmak önemli. Eksikleri var, geliştirdikçe daha iyi olacak. Doğru zamanda, doğru yerde kullanacağız. Takım, camia, oyuncu hazır olmalı."

"Muhammet bugün girdi, bir asist yaptı. Kadroya girmek için önünde süreç var. Önemli bir oyuncu, yavaş yavaş onları ısıtıp, umarım Fenerbahçe'nin uzun vadeli bir oyuncusu olacak gelişim sağlatmayı başarırız."

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, fazla zaman almayan oyuncuları kullandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Net bir sonuç oldu. Fiziksel verilerle baktığımızda oldukça yeterli gibi gözükse de daha hızlı, çabuk, hücumda daha baskın oynayabileceğimiz dakikalar vardı. En azından bugün Fenerbahçe'nin geleceği için bir süreç yaşatıyoruz. Hem Ferdi hem de Muhammed'i oynattık ve bu süreci yaşatma şansı yakaladık. Bu konuda hepinizden fazla iştah ve düşüncedeyiz. Doğru zamanda doğru hasatı almak gerekiyor. Fenerbahçe gibi beklentinin yüksek olduğu takımlarda bunu doğru zamanlarda gerçekleştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, isim vermeden bir televizyon programında kendisi ve ailesi hakkında yapılan yoruma da sert bir cevap vererek, şunları kaydetti: 

"Aslında hiç alakası olmayan bir konuya girmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum böyle bir konu için vakitlerini alacağım için. Bir zat-ı muhterem bir televizyon programında benim yöneticimle ve oğlumla ilgili saçma sapan suçlamalar yaptı. Sosyal medya trollerimin olduğunu, bunu düzenleyenin de oğlum olduğunu söyledi. Bu aşağılıkça sözlerini ispatlaması için 1 hafta süre tanıyorum. İspat etmezse önce mahkemeye onu vereceğim ve onu afişe edeceğim. Yeter artık. Çamur at izi kalsın, yok artık. Bu konulara girmem ama zat-ı muhterem bunu ispat etmezse bu konuya nasıl gireceğimi gösteririm. Bunun hesabını da hem yargıda hem de bağıra bağıra her yerde söyleyeceğim.

Ersun Yanaldan Ferdi Kadıoğlu açıklaması

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