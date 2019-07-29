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29.07.2019 - 08:52

Ersun Yanal'dan Kjaer'e veto

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal son günlerde transferde ismi geçen Simon Kjaer'i veto etti.

Ersun Yanal'dan Kjaer'e veto

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Simon Kjaer'in transferine soğuk bakıyor.

Stoper için Aleksandar Kolarov transferini isteyen Ersun Yanal, Danimarkalı yıldızı sakatlık riskleri nedeniyle veto ediyor.

Kjaer'i Fenerbahçe kariyeri boyunca beğeniyle karşılayan Ersun Yanal, şimdiki tabloda sakatlık geçmişinin risk oluşturması nedeniyle transfere soğuk bakıyor. Yanal yeni sezondaki oyun planında Kjaer tipinde değil, Kolarov tipinde bir stoperin alınmasının daha doğru olacağını düşünüyor.

 

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