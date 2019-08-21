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21.08.2019 - 08:00

Ersun Yanal’ın gözü Volkan’da

Fenerbahçe'de geleceği henüz netlik kazanmayan kaleci Volkan Demirel ile ilgili nihai karar bu hafta alınacak.

Ersun Yanal’ın gözü Volkan’da

Fenerbahçe’de uzun süredir gündemde olan Volkan Demirel konusunda bu hafta nihai karar alınacak. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın takımda görmek istediği Volkan için son karar Başkan Ali Koç ve yönetimde olacak.

Yanal’ın bir sezon daha Volkan’la devam etmenin önemli olduğunu kulübe ilettiği ifade edildi. 38 yaşındaki kaptanın takım içerisinde önemli bir ağırlığı olduğuna vurgu yapan tecrübeli hoca, bu sezon şampiyonluk yarışında böylesine bir isimle çalışmak istediğini aktardı. Ali Koç ve yönetim tarafından antrenörlük önerisi gelirken, şu anda son kararın alınması için beklenmeye başlandı. Volkan Demirel ve Fenerbahçe’nin geleceği hafta içerisinde netleşecek.

 

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