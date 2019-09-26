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HaberlerFenerbahçeErsun Yanal'ın Mevlüt Erdinç planı!
26.09.2019 - 07:48 |

Ersun Yanal'ın Mevlüt Erdinç planı!

Hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Ersun Yanal'ın Mevlüt Erdinç planı ortaya çıktı.

Tecrübeli forvet, Fenerbahçe’de maçların ikinci yarılarında şans buldu.

Mevlüt henüz golle tanışamadı ve beklenen performansı veremedi ancak Ersun Yanal’ın kendisine güveni tam. 32 yaşındaki futbolcu, başarılı teknik adamın kulübedeki silahı olacak. Yanal, maçın gidişatına göre Mevlüt’ü sahaya sürecek. 

Deneyimli teknik adam, Mevlüt Erdinç’in tecrübesi sayesinde derbide fark yaratabileceğine inanıyor.

Ersun Yanalın Mevlüt Erdinç planı

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