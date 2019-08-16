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16.08.2019 - 07:36

Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi Ozan Tufan!

Umutların kesildiği Ozan Tufan, Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi oldu. Yanal, hücumda ve savunmada en ağır görevleri Ozan'a yükledi.

Ozan Tufan, Ersun Yanal ile yeni bir role büründü. Yıldız oyuncu hazırlık maçlarında dripling ile bir an evvel topu rakip alana taşıma gayreti, kaptırılan topa ani reaksiyon, en önemlisi rakip geriden oyun kurarken sürpriz baskıyı başlayan ve takım presini ileriye taşıyan isim olarak dikkat çekti.

Yanal, oyunun her iki alanında da özel görevler verdiği Ozan'ı daha fit duruma getirmek için ekstra çalışmalar da yaptırıyor.

Ersun Yanalın vazgeçilmezi Ozan Tufan

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