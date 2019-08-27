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27.08.2019 - 21:32| ANKARA, (DHA) -

Ertaç Özbir, Gençlerbirliği yolunda

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'un yollarını ayırdığı 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı.

Ertaç Özbir, Gençlerbirliği yolunda

Gençlerbirliği, kalesini Ertaç Özbir ile güçlendiriyor. Kırmızı-siyahlıların geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Ertaç Özbir ile anlaşma sağladığı belirtilirken, Ankara ekibinin kısa süre içerisinde transferi açıklayacağı öğrenildi.

Ertaç Özbir'in yarın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi de imzalaması bekleniyor.

29 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması ile 19 maça çıkmıştı.

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