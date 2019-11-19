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19.11.2019 - 23:52 |

Ertuğrul Erdoğan: 'Bizim için çok önemli bir galibiyet'

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, ULEB Avrupa Kupası'nda İspanya'nın Unicaja Malaga ekibini 91-80 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Ertuğrul Erdoğan: 'Bizim için çok önemli bir galibiyet'

Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleyi değerlendirdi.

Performanslarından dolayı oyuncularını tebrik eden başantrenör, "Oyuncularımız inanılmaz bir iş çıkardı. 16 sayıdan geri dönmek kolay iş değil. Bunu başardık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu." dedi.

Müsabakanın ilk yarısında çok fazla top kaybı yaptıklarını belirten Erdoğan, "İkinci yarıda baskıyı arttırdık ve onların hata yapmasını sağladık. Bu da maçın dönmesindeki önemli etkenlerden biriydi. Hem Türkiye ligi hem de Avrupa çok zor. Bu seviyede her oyuncunun konsantrasyon sağlaması lazım. En büyük problemimiz konsantrasyon." diye konuştu.

Unicaja Malaga Başantrenörü Luis Casimiro ise değerlendirmesinde, "Maçın ilk 15 dakikasını harika oynadık. Hücumda ve savunmada çok iyiydik. Ancak ikinci çeyreğin son 5 dakikasında Galatasaray'ın farkı kapatmasına izin verdik. Galatasaray üçüncü çeyrekte inanılmaz bir basketbol oynadı. Her açıdan sahanın hakimiydiler. Sonunda da

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