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26.08.2019 - 19:01| AA

Ertuğrul Ersoy, Le Havre'ye imza attı!

Bursaspor'un genç stoperi Ertuğrul Ersoy, Fransız ekibi Le Havre ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Ertuğrul Ersoy, Le Havre'ye imza attı!

Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Le Havre, Bursaspor'dan milli oyuncu Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı. 

Le Havre Kulübü, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ertuğrul ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Milli futbolcunun yeni takımında 16 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

 Bursaspor'un altyapısından yetişen Ertuğrul, geçen sezon kaptanlığını yaptığı takımıyla 30 maça çıktı. 

Bir dönem Bursaspor'u çalıştıran Fransız teknik direktör Paul Le Guen'in görev yaptığı Le Havre, daha önce de yeşil-beyazlı kulüpten Umut Meraş'ı transfer etmişti.

 Ligue 2'de 5 hafta sonunda 11 puan toplayan Le Havre, lider Lorient'in 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Ertuğrul Ersoy, Le Havreye imza attı

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