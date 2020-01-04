ErtuÄŸrul SaÄŸlam: 10-12 tane teklif geldi ama Samsunspor'a inandÄ±m

TFF 1. Lig'e Ã§Ä±kma mÃ¼cadelesi veren YÄ±lport Samsunspor'da teknik direktÃ¶r ErtuÄŸrul SaÄŸlam Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"EN KISA SÃœREDE SÃœPER LÄ°G'DE OLMAK Ä°STÄ°YORUZ"

Åžampiyonluk hedefi iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirten SaÄŸlam, "Bu seneki hedefimizi hepimiz biliyoruz, inÅŸallah sezon sonunda 2'nci Lig'de ÅŸampiyon olup, 1'inci Lig'e, daha sonra da aynÄ± hedefi devam ettirip en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde SÃ¼per Lig'de olmak istiyoruz. Hem Samsunspor'u yÃ¶netenlerin, hem takip edenlerin ve bizlerin de kÄ±sa vadede planÄ± ve hedefi bu. Bu doÄŸrultuda hiÃ§ hata yapmadan sezon sonu bizi Ã¼st lige taÅŸÄ±yacak neticede tamamlamak iÃ§in Ã§ok sÄ±kÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olmamÄ±z gerekiyordu. O yÃ¼zden biz burada antrenmanlara 25 AralÄ±k'ta baÅŸladÄ±k ve yoÄŸun bir ÅŸekilde de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± devam ettiriyoruz. Bir taraftan kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken diÄŸer taraftan bizi bu zorlu yolculukla hedefimize ulaÅŸtÄ±racak kadro yapÄ±lanmasÄ±nÄ± da tam anlamÄ±yla ve eksiksiz bir biÃ§imde oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu doÄŸrultuda da transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Halil ve Burak'Ä± kadromuza kattÄ±k. TakÄ±mÄ±mÄ±za direkt katkÄ± saÄŸlayabileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, karakteri ve kiÅŸilik yapÄ±sÄ±yla, insani deÄŸerleriyle bizim yapÄ±mÄ±za uyum saÄŸlayacak 2 tane daha oyuncu alÄ±p sezona baÅŸlamak istiyoruz. Åžu anda kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z gayet gÃ¼zel gidiyor, inÅŸallah bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucunda da 11 Ocak'ta sezonun 2'nci yarÄ±sÄ±nÄ±n ilk maÃ§Ä±nÄ± oynayacaÄŸÄ±z, iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§la daha sonra sezonun sonunda ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z mÃ¼cadeleyi inÅŸallah vereceÄŸiz" diye konuÅŸtu.Â

"SAHÄ°P OLDUÄžUM BÄ°RÃ‡OK GÃœZELLÄ°ÄžÄ° SAMSUN'DA VE SAMSUNSPOR Ä°LE YAÅžADIM"

Samsunspor ile arasÄ±nda Ã¶zel bir baÄŸ olduÄŸunu sÃ¶yleyen SaÄŸlam, "Samsunspor benim iÃ§in Ã§ok farklÄ± bir yer, farklÄ± bir kulÃ¼p, Samsun ÅŸehri farklÄ± bir ÅŸehir. Benim burada 10 senem geÃ§ti ve hayatta sahip olduÄŸum birÃ§ok gÃ¼zelliÄŸi Samsun'da ve Samsunspor ile yaÅŸadÄ±m. O yÃ¼zden zaten buraya geliÅŸ amaÃ§larÄ±mÄ±n iÃ§erisinde de Samsunspor'un tekrar ait olduÄŸu yere, tÃ¼m TÃ¼rk futbol kamuoyunun beklentisinin olduÄŸu yere taÅŸÄ±mak var. Bizim iÃ§in bu sene kilit bir sene, inÅŸallah sezon sonunda Samsunspor'u 1'inci Lig'e taÅŸÄ±rsak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon iÅŸimizin Ã§ok daha kolay olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. 3'Ã¼ncÃ¼ senenin sonunda Samsunspor, TÃ¼rkiye SÃ¼per Ligi'nde zirveyi, Avrupa KupalarÄ±'nÄ± hedefleyen, her yÃ¶nÃ¼yle gerek kulÃ¼p yapÄ±lanmasÄ±, kulÃ¼p organizasyonu, kurumsal kimliÄŸi, taraftarÄ±, stadÄ±, tesisi, futbola ait deÄŸerlerin tamamÄ±nÄ± iÃ§inde bulunduran Ã§ok mÃ¼kemmel bir kulÃ¼p olarak SÃ¼per Lig'de yerini alacaktÄ±r, bundan kimsenin endiÅŸesi ve ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TÃœRK FUTBOLUNDA TARÄ°HE TEKRAR ALTIN HARFLERLE YAZILACAK BÄ°R BAÅžARIYI Ä°NÅžA ETMEK Ä°Ã‡Ä°N BURADAYIM"

Samsunspor'un bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde edebilecek bir potansiyele sahip olduÄŸunu dile getiren ErtuÄŸrul SaÄŸlam, "Tekrar TÃ¼rk futbol tarihine altÄ±n harflerle yazÄ±lacak bir baÅŸarÄ±yÄ± inÅŸa etmek iÃ§in buradayÄ±m, bunu Ã§ok aÃ§Ä±k ve samimi bir ÅŸekilde sÃ¶ylÃ¼yorum. BugÃ¼n Samsun ÅŸehri ve Samsunspor futbola ait deÄŸerlerin tamamÄ±nÄ±, biraz Ã¶nce de saydÄ±m, biraz daha aÃ§mak istiyorum. SaÄŸ olsun baÅŸkanÄ±mÄ±z YÃ¼ksel YÄ±ldÄ±rÄ±m ve YÄ±ldÄ±rÄ±m Holding sayesinde Samsunspor o Ã§ok kÄ±sa geÃ§miÅŸe kadar ki sÃ¼regelen bÃ¼yÃ¼k tÃ¼m sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±ndan kurtuldu ve gerek kurumsal kimliÄŸiyle gerek kulÃ¼p iÃ§i organizasyonuyla, gerek vizyonuyla bugÃ¼n fiziki ÅŸartlarÄ± da tamamÄ±yla oluÅŸturan, tesisi, mÃ¼kemmel bir stadÄ±, bunun yanÄ±nda Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸehir Samsun, taraftarlÄ±k bilinci, taraftarÄ±n takÄ±mÄ±na vermiÅŸ olduÄŸu destek, bÃ¼tÃ¼n bu deÄŸerleri bir araya getirdiÄŸimiz zaman ÅŸunu abartmadan ve samimi bir ÅŸekilde sÃ¶ylÃ¼yorum ki bugÃ¼n 'TÃ¼rkiye'de SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ± da dahil bana 3 takÄ±m say' deseniz bunlarÄ±n iÃ§ine Samsunspor'u mutlaka koyarÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla futbola ait tÃ¼m deÄŸerleri iÃ§inde barÄ±ndÄ±ran bir kulÃ¼bÃ¼n, bir camianÄ±n da ben Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde ait olduÄŸu yere Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na kesinlikle inanÄ±yorum. Samsunspor'un yeri kesinlikle SÃ¼per Lig'dir ve Allah'Ä±n izniyle SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda zamanÄ±n da zirveye oynayan ve bunu daha Ã¶nce de Ã§ok iddialÄ± bir ÅŸekilde sÃ¶yledim SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyon olan 6'ncÄ± kulÃ¼p ve takÄ±m olarak -tabii o zamana kadar baÅŸka ÅŸampiyon Ã§Ä±kmazsa- Samsunspor TÃ¼rk futbol tarihine adÄ±nÄ± altÄ±n harflerle yazdÄ±racaktÄ±r. Ben bu beklentiler doÄŸrultusunda buradayÄ±m yoksa SÃ¼per Lig'den gelen teklifler ve bir Ã¶ncÃ¼ ligden gelen tekliflerimi topladÄ±ÄŸÄ±m zaman yakÄ±n geÃ§miÅŸte toplam 10-12 tane teklif geldi ama inanÄ±n hiÃ§birisi beni bu kadar heyecanlandÄ±rmadÄ±. Benim farklÄ± bir amacÄ±m var, farklÄ± bir proje bekledim ve Samsunspor'daki bu proje beni ikna etti ve ben de gÃ¶nÃ¼l rÄ±zasÄ±yla iÅŸin bir yanÄ±nda duygusallÄ±k ve diÄŸer yanÄ±nda profesyonellikle, bu yapÄ±lanma ve organizasyon doÄŸrultusunda inÅŸallah bu takÄ±m SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kacak ve SÃ¼per Lig'de de zirveyi zorlayacak, Avrupa kupalarÄ±nÄ±n gediklisi olacak ve bir gÃ¼n gelecek ki Samsunspor aynÄ± Bursa'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi SÃ¼per Lig tarihine adÄ±nÄ± 'ÅŸampiyon takÄ±m' olarak yazdÄ±racak" dedi.Â

"FUTBOLDA BAÅžARIYI YAKALAMAK ZOR DEÄžÄ°L"

Futbolda baÅŸarÄ± iÃ§in sistemin Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yleyen SaÄŸlam, "AslÄ±nda bu baÅŸarÄ±yÄ± ortaya Ã§Ä±karan 2 camiaya da baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, biraz Ã¶nce Samsunspor'un geleceÄŸiyle alakalÄ± Ã§ok umutlu konuÅŸurken futbola ait bazÄ± deÄŸerleri ortaya koyarak konuÅŸtum. BaÅŸakÅŸehir'e ve Sivasspor'a baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman bu iki kulÃ¼p de kulÃ¼p yapÄ±lanmasÄ±, kulÃ¼p iÃ§i organizasyon, ekonomik yapÄ±larÄ± antrenÃ¶rleri ve kadro yapÄ±lanmasÄ± itibariyle doÄŸru iÅŸler yapan kulÃ¼pler. Futbolda baÅŸarÄ±yÄ± yakalamak Ã§ok zor bir iÅŸ deÄŸil aslÄ±nda orada iÅŸi bilen insanlarÄ± bir araya getireceksiniz ve kulÃ¼p iÃ§erisinde de kurumsal bir kimlik oluÅŸturup bunu saha iÃ§erisini destekleyecek ÅŸekilde uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman zaten baÅŸarÄ± kendiliÄŸinden ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Siz de sÃ¶ylediniz BaÅŸakÅŸehir, bakÄ±yorsunuz doÄŸru bir yapÄ±lanma var, gÃ¼zel bir organizasyon var, ekonomik anlamda doÄŸru iÅŸler yapÄ±yorlar, kadro yapÄ±lanmasÄ± ve teknik direktÃ¶rleriyle alakalÄ± onlara karÅŸÄ± tamamen bir inanÃ§ var, bunlarÄ± da bir araya getirdiÄŸiniz zaman zaten iÅŸin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± halletmiÅŸ oluyorsunuz. BÃ¶ylelikle de baÅŸarÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz oluyor. Tabi Ã¼lke ÅŸartlarÄ±nda bu baÅŸarÄ±yÄ± devam ettirmek, istikrarlÄ± hale getirmek ve herkesin beklediÄŸi sonuca ulaÅŸmak Ã§ok kolay olmuyor. Bunu BaÅŸakÅŸehir ve Sivasspor'la Ã¶nceki senelerde yaÅŸadÄ±k, o zorlu ortamdan Ã§Ä±kÄ±p hedefe ulaÅŸabilen bir takÄ±m oldu o da Bursaspor. Ã‡ok kolay bir iÅŸ deÄŸil fakat ortaya Ã§Ä±kan baÅŸarÄ± ve gelinen noktanÄ±n da takdir edilmesi gerekir, inÅŸallah devam ettirirler" diye konuÅŸtu.Â

"YERLÄ° ANTRENÃ–RLERÄ°N EZÄ°CÄ° ÃœSTÃœNLÃœÄžÃœ VAR"

TÃ¼rk antrenÃ¶rlerin ligdeki baÅŸarÄ±sÄ±na deÄŸinen ErtuÄŸrul SaÄŸlam, "TÃ¼rk futbol tarihine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman zaten bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±larÄ± yakalayan, ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan takÄ±mlarÄ±n antrenÃ¶rlerinde yerli antrenÃ¶rlerin ezici bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Geriye doÄŸru gittiÄŸimiz zaman bÃ¼tÃ¼n ÅŸampiyonluklarda TÃ¼rk antrenÃ¶rlerinin imzasÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Ben kesinlikle yabancÄ± antrenÃ¶re karÅŸÄ± deÄŸilim, TÃ¼rkiye'de birÃ§ok yabancÄ± antrenÃ¶rle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ve hepsinden Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrendim. Ama burada ÅŸu ayrÄ±ntÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±yor, TÃ¼rk antrenÃ¶re inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, gÃ¼vendiÄŸiniz zaman, onun kendi anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±, sistemini ve futbol felsefesini oluÅŸturabileceÄŸi ve oturtabileceÄŸi ortamÄ±, ÅŸartlarÄ± ve zamanÄ± ona verdiÄŸiniz zaman kesinlikle bir baÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. TÃ¼rk antrenÃ¶rlerin kendilerini geliÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz, bazÄ±larÄ± buna katÄ±lmayabilir ama ortada da bir gerÃ§ek var. Yeni gelen jenerasyonda genÃ§, kaliteli, donanÄ±mlÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var ve onlara destek olmak lazÄ±m. YakÄ±n geÃ§miÅŸte de gÃ¶rdÃ¼k, futbolun iÃ§inde zaman zaman kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸler de var. Ä°lk devreyi Ã§ok iyi geÃ§iren antrenÃ¶rlerimizi hemen imparator, kral yaptÄ±k, hemen bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarla isimlerini konuÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Bunu konuÅŸurken de bu antrenÃ¶rlerimizin 1 ay, 3 ay kÃ¶tÃ¼ gittiÄŸi zaman da onlarÄ± yerin dibine sokmayalÄ±m, yok etmeyelim" ifadelerini kullandÄ±.Â

"BU SEZON ANADOLU'DAN ÅžAMPÄ°YON GÃ–REBÄ°LÄ°RÄ°Z" Â Â

YakÄ±n zamanda SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde yeni takÄ±mlarÄ±nda kupa kazanabileceklerini sÃ¶yleyen SaÄŸlam, "GÃ¶rebiliriz, buna en yakÄ±n gÃ¶rÃ¼nen Sivasspor, arkasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir var. Tabii daha Ã¶nce ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸ takÄ±mlar devre arasÄ± mutlaka ilk devredeki ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± Ã§ok iyi tespit edip takviyeler yapacak ve daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale geleceklerdir. 2'nci yarÄ± Ã¼lkeyi Ã§ok Ã§etin bir ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± bekliyor ama neden olmasÄ±n, eÄŸer o baskÄ±yÄ± ve stresi doÄŸru yÃ¶netirlerse, dÄ±ÅŸ etkenlerden Ã§ok fazla etkilenmezlerse Bursaspor'un ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±yÄ± diÄŸer Anadolu takÄ±mlarÄ± ve BaÅŸakÅŸehir de gerÃ§ekleÅŸtirebilir. GerÃ§i BaÅŸakÅŸehir son 2 senede Ã§ok Ã¶nemli ÅŸanslar yakalamÄ±ÅŸ olsa da maalesef bu iÅŸin sonunu getiremedi. Biraz Ã¶nce saydÄ±ÄŸÄ±m dÄ±ÅŸ etkenler, baskÄ± ve stres ortamÄ±, bu yarÄ±ÅŸ iÃ§erisindeki tecrÃ¼besizlik Ã§ok avantajlÄ±yken bile insanlarÄ± geri dÃ¼ÅŸÃ¼rebiliyor. BurayÄ± iyi yÃ¶netmek lazÄ±m" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

"BURSASPOR BÃœYÃœK BÄ°R CAMÄ°A AÄ°T OLDUKLARI YERE GELECEKTÄ°R"

Bursaspor'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra nelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± takip edemediÄŸini belirten ErtuÄŸrul SaÄŸlam, "Bursaspor ile biz Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± yakaladÄ±k, bizim hayatÄ±mÄ±zda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yeri var ama ondan sonraki noktayÄ± benim irdelemem Ã§ok doÄŸru olmaz. Ama Bursaspor bÃ¼yÃ¼k bir camia, inÅŸallah iÃ§inde bulunduklarÄ± bu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durumdan kurtulacak ve onlar da yeniden ait olduÄŸu yere gelecekler, buna inanÄ±yorum" dedi.

"ÅžENOL HOCAYI KUTLUYORUM"

Milli takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± da mutlu olduÄŸunu vurgulayan SaÄŸlam, "Milli takÄ±mÄ±, Åženol Hoca'yÄ± ve emeÄŸi geÃ§en herkesi kutluyorum. GerÃ§ekten gÃ¼zel bir eleme turu, grup mÃ¼cadelesi ortaya koydular. Bu mÃ¼cadele, ortaya konulan futbol ve anlayÄ±ÅŸ hepimizi gelecek adÄ±na umutlandÄ±rdÄ±. Åžampiyonada da gÃ¼zel sonuÃ§lar bekliyoruz, Ã¼lkenin beklentisi yÃ¼kseldi, o beklentiye de cevap verecek gÃ¼zel bir jenerasyon var. Ä°nÅŸallah bu yaz milli takÄ±m sayesinde Ã§ok keyifli gÃ¼nler yaÅŸayacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.Â

"AVRUPA SENÄ°N GENCÄ°NÄ°, SEN ONUN YAÅžLISINI ALIYORSUN"

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na daha Ã§ok futbolu ihraÃ§ edilmesini gerektiÄŸini sÃ¶yleyen SaÄŸlam, "AslÄ±nda ben bu ihracÄ±n daha Ã¶nce olmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yordum ama Ã¶zellikle Ã¼lkedeki ÅŸartlar buna izin vermedi. Benim de futbol oynadÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶nemde Avrupa'dan teklifler geldi ama o zaman TÃ¼rk futbolunda o kadar astronomik rakamlar konuÅŸuluyordu ki dÄ±ÅŸarÄ±daki takÄ±mlar bizim kulÃ¼plerimizin beklentisini karÅŸÄ±layamadÄ±. Belki yabancÄ± oyuncu sayÄ±sÄ±nÄ±n fazlalaÅŸmasÄ± bunda etken olabilir, herkes diyor ya 'yabancÄ± sayÄ±sÄ± fazla, TÃ¼rk futboluna zarar veriyor', ben aksini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Tabii ki keÅŸke yerli futbolcularÄ±mÄ±z daha fazla olsa ama iyi yabancÄ± oyuncularÄ±n Ã¼lkeye gelmesi hem Ã¼lkedeki futbol anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± hem de futbola bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±zÄ± biraz deÄŸiÅŸtirdi. AyrÄ±ca kaliteli yerli oyuncularÄ±n da aslÄ±nda ne kadar deÄŸerli olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±, bizde bir yabancÄ± hayranlÄ±ÄŸÄ± vardÄ± ya, birÃ§ok yabancÄ± oyuncunun Ã¼lkeye gelmesiyle Ã¼lkedeki kaliteli, yerli oyuncularÄ±n ne kadar yetenekli ve Ã¶nemli futbolcular olduÄŸunu anladÄ±k. Ama ÅŸÃ¶yle bir sÄ±kÄ±ntÄ± var, ihraÃ§ etmemiz gÃ¼zel. YabancÄ±lara bakÄ±yorsunuz, Avrupa bizim genÃ§ oyuncumuzu alÄ±yor, biz de onlarÄ±n yaÅŸlÄ±larÄ±nÄ± alÄ±yoruz genel anlamda. Onlar bizden iyi bonservis vererek dÃ¼ÅŸÃ¼k maaÅŸla oynatÄ±yor ve birkaÃ§ sene sonra satÄ±p para kazanÄ±yor. Biz de Avrupa'nÄ±n yaÅŸlÄ± futbolcularÄ±nÄ± alÄ±yoruz, bonservis Ã¶demeyelim diye emekliliÄŸi gelmiÅŸ oyunculara belki de hayatÄ±nda gÃ¶rmeyeceÄŸi paralarÄ± veriyor ve burada onlarÄ± emekli ediyoruz. SonuÃ§ta ekonomik anlamda gelinen nokta itibariyle kulÃ¼plerimizin durumuna bakÄ±yorsunuz, sonra Avrupa kulÃ¼plerinin durumuna bakÄ±yorsunuz. Senin gencini alÄ±yor parlatÄ±p satÄ±yor, sen adamÄ±n yaÅŸlÄ±sÄ±nÄ± alÄ±yorsun ve orada almÄ±ÅŸ olduÄŸu paranÄ±n birkaÃ§ katÄ±nÄ± ona veriyorsun, son sahibi olarak da mukavelesi bitmeden nasÄ±l gÃ¶ndeririz diye uÄŸraÅŸÄ±yorsun. Bizim bu anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± da deÄŸiÅŸtirmemiz gerekiyor. Ama inÅŸallah bundan sonraki senelerde de dÄ±ÅŸarÄ±ya daha Ã§ok futbolcu gidecektir. Bizim altyapÄ± organizasyonlarÄ±mÄ±zÄ± tam anlamÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirip Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha kaliteli bir altyapÄ± eÄŸitimi verebilsek aslÄ±nda TÃ¼rkiye'de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir gelecek genÃ§ nesil futbolcu potansiyeli var aslÄ±nda. Bu organizasyonu inÅŸallah TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'nun da iyi yÃ¶nlendirmesi ve yaptÄ±rÄ±m uygulamasÄ±yla, Ã¶ncelikle SÃ¼per Lig kulÃ¼plerinden baÅŸlamak kaydÄ±yla daha sonra tÃ¼m profesyonel takÄ±mlara da ciddi bir altyapÄ± organizasyonuyla daha iyi futbolcular yetiÅŸtireceÄŸimize inanÄ±yorum" diye konuÅŸtu.Â

"SAMSUNSPOR 3 YIL Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE ZÄ°RVEYÄ° ZORLAYAN TAKIM OLACAK"

Futboldan tek beklentisinin Samsunspor'un baÅŸarÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekleyen SaÄŸlam, "Åžu andaki futboldan beklentim tamamen Samsunspor'a endeksli. Ä°nÅŸallah bu sene 1'inci Lig'e, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kÄ±p, sonra SÃ¼per Lig'de istikrarlÄ± hale gelip, Avrupa kupalarÄ±nÄ± zorlayan ve oralara giden ve sonrasÄ±nda da SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluÄŸa oynayacak bir Samsunspor oluÅŸturmak istiyoruz. Tepeden tÄ±rnaÄŸa herkesin hedefi ve beklentisi bu, baÅŸkanÄ±mÄ±z YÃ¼ksel YÄ±ldÄ±rÄ±m, YÄ±ldÄ±rÄ±m Holding'in desteÄŸi, Samsun'daki futbola ait deÄŸerler, taraftar, camia, herkesin beklentisi bu doÄŸrultuda. Ã‡ok iddialÄ± konuÅŸan birisi deÄŸilimdir biliyorsunuz ama bu konuda Ã§ok iddialÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±m, Samsunspor 3 yÄ±l iÃ§erisinde SÃ¼per Lig'de zirveyi zorlayan ve Avrupa kupalarÄ±na giden, daha sonra da ÅŸampiyonluÄŸu zorlayan, ÅŸampiyon olan takÄ±mlarÄ±n, bÃ¼yÃ¼klerin karÅŸÄ±sÄ±na aslan gibi dikilecek bir takÄ±m olacak. Benim de beklentim bu doÄŸrultuda, sonrasÄ±yla alakalÄ± olarak da zaten iÅŸi oraya getirdiÄŸimiz zaman benim iÃ§in baÅŸka bir yerde olmamÄ±n anlamÄ± yok" ifadelerini kullandÄ±.

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