Erzik: Çok ayrıntıya girersek futbolu rayından çıkartırız

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri devam ediyor. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve hakemler katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik açıklamalarda bulundu.

Organizasyona katıldığı için mutlu olduğunu belirten Erzik, Burada olmaktan dolayı mutluyum, onur duyuyorum. Hayatımız, Türk futboluna önemli ölçüde başarılar ve iyi projeler getirerek geçti. Bundan sonrasında değerli ellerde olduğu gibi daha da ileri gideceğine inanıyorum dedi.

"ÇOK AYRINTIYA GİRERSEK FUTBOLU RAYINDAN ÇIKARTIRIZ"

Elle oynamaların en beterini 2010 Dünya Kupası öncesindeki eleme gruplarında yaşadıklarını belirten Erzik, Hakemler her zaman hata yapacak. Çünkü insanız belli ölçülerde bu insani değerlere, bizim de değer vermemiz lazım. Maç içerisinde bir saniye başka bir şeye baksan penaltıyı kaçırabilirsin. Uilenbergin burada verdiği dersleri izleme fırsatım oldu. Futbol oyununu normal kullanımdan çıkartmamamız lazım. Ne kadar çok ayrıntıya girersek, hem hakemleri hem futbolcuları hem de futbolu rayından çıkartabiliriz. Futbol oyununu diğer sporlardan bir farkı olmadığını aklımızdan çıkartmayıp, alacağımız her kararı böyle düşünüp almak gerekir. Bu herkesin işini kolaylaştırır ifadelerini kullandı.