Erzurumspor'dan 'Hatay'a' yer yok: 3-1
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Hatayspor'u 3-1 yendi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Obertan (Dk. 61 Osman Çelik), Hasan Hatipoğlu, Pote, Hasan Ayaroğlu (Dk. 80 Hamroun), İbrahim Akdağ (Dk. 71 Yusuf Emre Gültekin), Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 51 Barbosa), Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 64 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Quali (Dk. 72 Bokila), Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Goller: Dk. 18 Pote, Dk. 38 Hasan Hatipoğlu, Dk. 90 4 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 75 Bokila (Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 5 Kubilay Sönmez (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 87 Bokila (Hatayspor), Dk. 40 Hasan Ayaroğlu, Dk. 62 Osman Çelik, Dk. 78 Aykut Demir, Dk. 81 Sehic, Dk. 90 5 Cenk Ahmet Kılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)