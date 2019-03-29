Escriba: Emre’nin iletişim sorunu var

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Celta Vigo’nun yeni teknik direktörü Fran Escriba, takımın futbolcularından Emre Mor ile ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol ekibinde kötü bir sezon geçiren milli futbolcu, daha önceki üç teknik adam tarafından da kadro dışı bırakılarak disiplinsizlik sorunuyla gündeme gelmişti.

21 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece sekiz karşılaşmada forma şansı bulabilirken, yeni hoca kendisi için yeni bir umut olsa da henüz kendisinin yönetiminde de forma şansı bulamadı. Escriba’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada Emre Mor’un iletişimsizlik sorunu olduğundan bahsetmesi dikkat çekti.

‘Oynamaya istekli görünüyor’

Escriba “Emre Mor’un biraz iletişim problemi var. Ancak ben yine de forma şansı bulacağı ve epey oynayacağına kanaat getirdim. Umarım yanılmam. Kendisi için ödenen büyük paraların ve yaptığı hataların farkında. Oynamak ve takıma katkı sağlamak adına kendisini istekli görüyorum” dedi.

Deportivo iddiası

Deportivo La Coruna’nın Emre Mor ile ilgilendiği iddia edildi. Mavi-beyazlıların, MLS’te New England Revolution takımına transfer olan Carles Gil’in yerini doldurmak için düşündükleri isimler arasında Emre’nin de bulunduğu bildirildi.