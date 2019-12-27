‘Eşim beni çok eleştiriyor’

Galatasaray’a sezon başında gelen Jimmy Durmaz, eşi Gabriella, çocukları Novalli ve Gabriel ile yaşadığı evin kapılarını kulüp televizyonuna açtı.

Kariyeri boyunca en büyük desteği ailesinden gördüğünü söyleyen Jimmy, “Eşim, futbolu iyi biliyor. Kötü oynarsam beni eleştiriyor” ifadelerini kullandı. Oğlu Gabriel’in yetenekli olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli futbolcu, “Gelecekte Galatasaray’da forma giymesini isterim” dedi.



Fatih Terim’e övgüler yağdıran Jimmy Durmaz, hedefinin Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak olduğunu vurgulayarak, “Buraya dair içimde özel bir his var. Mayıs ayında şampiyonluk kupasını kaldırmayı çok istiyorum” diye konuştu.