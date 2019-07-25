Eski Fenerbahçeli Boris Rapaic, İspanya'ya transfer oldu!

Fenerbahçe, eski futbolcusu Milan Rapaic'in 21 yaşındaki oğlu Boris Rapaic'le geçtiğimiz yaz yollarını ayrılmıştı.

Sarı Lacivertliler'in yaptığı teklifi kabul etmeyen ve o gün bugündür boşta olan genç santrfor, dün La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas'a transfer oldu.

İspanyol ekibi, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada golcü oyuncuyla sözleşme imzalandığını duyururken sözleşme detaylarıyla ilgiliyse bilgi vermedi. Rapaic, yeni takımının dün Tamaraceite ile oynadığı ve 6-0 kazandığı maçta da forma giydi.