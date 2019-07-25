Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeEski Fenerbahçeli Boris Rapaic, İspanya'ya transfer oldu!
25.07.2019 - 13:26| FANATİK

Eski Fenerbahçeli Boris Rapaic, İspanya'ya transfer oldu!

Milan Rapaic'in 21 yaşındaki oğlu Boris Rapaic, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılmıştı. O gün bugündür boşta olan genç santrfor, La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas'a transfer oldu.

Eski Fenerbahçeli Boris Rapaic, İspanya'ya transfer oldu!

Fenerbahçe, eski futbolcusu Milan Rapaic'in 21 yaşındaki oğlu Boris Rapaic'le geçtiğimiz yaz yollarını ayrılmıştı.

Sarı Lacivertliler'in yaptığı teklifi kabul etmeyen ve o gün bugündür boşta olan genç santrfor, dün La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas'a transfer oldu.

İspanyol ekibi, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada golcü oyuncuyla sözleşme imzalandığını duyururken sözleşme detaylarıyla ilgiliyse bilgi vermedi. Rapaic, yeni takımının dün Tamaraceite ile oynadığı ve 6-0 kazandığı maçta da forma giydi. 

Shaun Sinister'den dikkat çeken mücadele!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Calep Ekuban Trabzonspor kampına katıldı

Calep Ekuban Trabzonspor kampına katıldı

Max Kruse transferinde Joachim Löw faktörü

Max Kruse transferinde Joachim Löw faktörü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

Ahmet Kavalcı'dan Dorukhan, Burak ve Douglas açıklaması

Ahmet Kavalcı'dan Dorukhan, Burak ve Douglas açıklaması

Sıradaki Haber