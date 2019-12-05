Eski Fenerbahçeli Edu futbolu bıraktı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin eski savunmacılarından Edu Dracena futbolu resmen noktaladı. Palmeiras formasıyla futbol sahalarına veda eden Brezilyalı stoper, son kez basın toplantısı düzenledi.

Kulüp merkezinde düzenlenen basın toplantısına ailesiyle katılan ve gözyaşlarına hakim olamayan Edu, kısa bir seyahate çıkacaklarını ve tatil yapacaklarını aktardı. Futbolun içinden kopmayacağını vurgulayan Fenerbahçe’nin eski yıldızı ailesine, eski kulüplerine ve futbolculuğu boyunca kendisiyle çalışan tüm teknik direktörlere teşekkür etti. Zaman zaman duygulanan Edu Dracena, 38 yaşında futbol yaşantısını noktaladı.