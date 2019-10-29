Eski Galatasaraylı Bratu 18 gün dayandı

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın eski futbolcusu Florin Bratu, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra bir süredir teknik direktörlük yapıyor.

Dinamo Bükreş, CS Tunari ve Romanya U19 Milli Takımı gibi ekiplerde görev alan 39 yaşındaki çalıştırıcı, son deneyimiyle az görülür bir işe imza attı.

Sadece 1 galibiyet alınca...

Erik Lincar’ın istifasının ardından Romanya’da Turnu Magurele takımının başına geçen Bratu, burada 3 hafta bile dayanamadı, takımdaki görevi sadece 18 gün sürdü. Romanya ikinci liginde mücadele eden takım 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilince görevi bıraktı, yollar ayrıldı.

‘Benim oyunuma hazır değillerdi’

İlk maçında Buzau karşısında galibiyet alsa da, sonrasında Metaloglobus ve Danube maçlarını kaybeden takım, UTA ile berabere kaldı. İkinci lige yeni çıkmış bir takım olmalarına karşın 1. Lige yükselmek için mücadele ettiklerine dikkat çeken Bratu “Benim istediğim futbol, oyuncular tarafından anlaşılamadı. Bu değişime hazır değil gibi görünüyorlardı” dedi.