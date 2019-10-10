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10.10.2019 - 21:08 | | AA

Eski milli güreÅŸçi Burhan Gürkan vefat etti

Eski milli gÃ¼reÅŸÃ§i Burhan GÃ¼rkan'Ä±n vefat ettiÄŸi bildirildi.Â

Eski milli güreÅŸçi Burhan Gürkan vefat etti

Eski milli gÃ¼reÅŸÃ§i Burhan GÃ¼rkan'Ä±n vefat ettiÄŸi bildirildi.Â TÃ¼rkiye GÃ¼reÅŸ Federasyonunun internet sitesinden yayÄ±mlanan taziye mesajÄ±nda, ÅŸu ifadelere yer verildi:Â 

"Eski milli gÃ¼reÅŸÃ§ilerimizden Burhan GÃ¼rkan vefat etti. Merhumum cenazesi 12 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul HacÄ± EyÃ¼p Saadet Ã‡armÄ±klÄ± Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak olan Ã¶ÄŸle namazÄ±ndan sonra BahÃ§eÅŸehir HoÅŸdere MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi, sevenleri ve gÃ¼reÅŸ camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz."

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