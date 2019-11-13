Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSüper Lig HaberleriEski Süper Lig hakemi Tufan Noyan hayatını kaybetti
13.11.2019 - 14:50 | | İSTANBUL (AA)

Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan hayatını kaybetti

Süper Lig'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan Tufan Noyan, hayatını kaybetti.

Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Noyan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Tufan Noyan'ın cenazesi 14 Kasım Perşembe günü İzmit Eren Camisi'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Tufan Noyan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Tufan Noyan, 1990-1998 yıllarında hakemlik yaptı. Noyan, Süper Lig'de ise 1993-1998'de yardımcı hakemlik görevini yerine getirdi.

Rigobert Song soyunma odasında coştu!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vedat Muriç'in tedavisine başlandı

Vedat Muriç'in tedavisine başlandı

Ömer Toprak 2 ay sahalardan uzak kalacak

Ömer Toprak 2 ay sahalardan uzak kalacak

Antalyaspor'da Tudor sesleri

Antalyaspor'da Tudor sesleri

Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim

Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim

Sıradaki Haber