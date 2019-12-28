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28.12.2019 - 10:43 | | Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Eski takım arkadaşı işleri değiştirdi! Mesut Özil...

Son dönemde sıkıntılı bir dönem geçiren Mesut Özil için Arsenal'de işler değişmeye başladı. Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılan yıldız futbolcunun durumunda, Londra ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından önemli gelişmeler meydana geldi.

Unai Emery döneminde kabus yaşayan Mesut Özil, teknik direktörlüğe Mikel Arteta'nın gelmesiyle nefes aldı. Bournemouth karşısında ilk maçında yeni teknik adam, Mesut'a ilk 11'de görev verdi. Oyundan çıkarken başını okşayıp sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Türk asıllı Alman futbolcunun performansına övgüde bulunarak kendisine ne kadar güvendiğini dile getirdi. Mesut'un kendisi için anahtar oyuncu olduğu ve sistem içinde önemli bir yeri olacağı itirafında bulundu.

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Yaşanan gelişmelerin ardından Arsenal ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in takımda kalma ihtimalinin oldukça yükseldiği belirtiliyor. Deneyimli futbolcu, Emery döneminde yaşadığı sııkıntılı dönemi, eski takım arkadaşı sayesinde atlattı. Mesut ve Arteta Arsenal'de birlikte top koşturmuşlardı.

Eski takım arkadaşı işleri değiştirdi Mesut Özil...

Eski takım arkadaşı işleri değiştirdi Mesut Özil...

 

 

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