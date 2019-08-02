TFF 1. Lig ekiplerinden EskiÅŸehirspor'un BaÅŸkanÄ± Osman TaÅŸ, gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini bildirdi.Â

TaÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 30 MayÄ±s'taki kongrede baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yÃ¶netim kurulunun gÃ¶reve geldiÄŸini anÄ±msatarak, gÃ¶reve gelir gelmez personele birer maaÅŸ, futbolculara da geÃ§miÅŸ dÃ¶nem alacaklarÄ± nedeniyle kÄ±smi Ã¶demeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.Â

Ä°yi niyetle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen ÅŸehrin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n kendilerine destek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren TaÅŸ, ÅŸunlarÄ± ifade etti:Â

"BugÃ¼ne kadar EskiÅŸehirspor iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±m harcamalar ve yatÄ±rÄ±mlar toplamda 9,5 milyon lira tutmaktadÄ±r. Buna raÄŸmen maalesef baÅŸkaca hiÃ§bir ciddi destek alamadÄ±k. Kombine satÄ±ÅŸlarÄ± ve yapÄ±lan kampanyalarÄ±n sonucu da yeterli olmadÄ±. Biz gÃ¶reve geldikten sonra birÃ§ok kapÄ±yÄ± Ã§almamÄ±za raÄŸmen tek bir loca satÄ±ÅŸÄ± dahi olmadÄ±, birÃ§ok randevu talebinde bulundum fakat geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ alamadÄ±m. Ã–nemli olan EskiÅŸehirspor'un menfaatleridir. BugÃ¼n yÃ¶netim kurulundaki arkadaÅŸlar ile gÃ¼n boyu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±lar neticesinde hem EskiÅŸehirspor'un Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak hem de kendi iÅŸlerimi toparlamak adÄ±na yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revimden ayrÄ±larak yine yÃ¶netim kurulu iÃ§inde yeni bir gÃ¶revlendirme yapma kararÄ± aldÄ±k."

TaÅŸ, bugÃ¼ne kadar kendisine destek olan EskiÅŸehirsporlulara Ã§ok teÅŸekkÃ¼r etti.