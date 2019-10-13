EskiÅŸehirspor Osman TaÅŸ yeniden baÅŸkan oldu!

TFF 1. Lig ekiplerinden EskiÅŸehirspor'un olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongresinde kulÃ¼p baÅŸkanlÄ±ÄŸa yeniden Osman TaÅŸ seÃ§ildi.Â

Kentte bir otelde dÃ¼zenlenen kongrede TaÅŸ tarafÄ±ndan oluÅŸturulan tek listeyle seÃ§ime gidildi.Â

Osman TaÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Cemil NazlÄ±, ErtuÄŸrul NazlÄ±, Taner Ã–zcan, Ali Ã‡alÄ±ÅŸkan, Hakan SayÄ±n, Fatih AkkÃ¶prÃ¼, Hatice Ã‡elik Ä°lkÃ¶zen, Hasan HÃ¼seyin ErtuÄŸrul, Ayhan TaÅŸkÄ±nlar, Cem NakÄ±ÅŸÃ§Ä±, BehÃ§et Han AktaÅŸ, Bilal SeÃ§en, Ä°smail BoÄŸa ve Bekir Kahraman'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netim kurulu aÃ§Ä±k oylama sonucu gÃ¶reve getirildi.Â

Yeniden EskiÅŸehirspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Osman TaÅŸ, yarÄ±ndan itibaren gerekli Ã¶demelere baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Ana sponsorumuz hazÄ±r. YarÄ±n imzalar atÄ±lacak. Allah utandÄ±rmasÄ±n. Kongrenin bir hafta daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± isteyenler oldu. Fakat bu EskiÅŸehirspor'a zarar verir. SonuÃ§ta bir hafta daha uzayacak ve Ã¶demeler gerÃ§ekleÅŸmeyince eksi 6 puan daha benim haneme yazÄ±lacak. Ben bunu hak etmiyorum. Bu sebeple listemizi hazÄ±rladÄ±k ve Ã§Ä±ktÄ±k. Verilen sÃ¶zler yerine getirilirse, bizler de elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z ve EskiÅŸehirspor'u hak ettiÄŸi yere getireceÄŸiz."