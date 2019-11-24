TFF 1. Lig ekiplerinden EskiÅŸehirspor'un olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurulunda baÅŸkanlÄ±ÄŸa Mustafa AkgÃ¶ren seÃ§ildi.Â

Hasan Polatkan KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde tek listeyle gidilen kongreye 998 delegeden 220'si katÄ±ldÄ±.Â

Delegelerin tamamÄ±nÄ±n oyunu alarak baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen AkgÃ¶ren, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 49 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve 5 yaÅŸÄ±ndan bu yana EskiÅŸehirspor'un maÃ§larÄ±na gittiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ã‡ocukluÄŸundan bu yana kulÃ¼p baÅŸkanÄ± olmayÄ± hayal ettiÄŸini ifade eden AkgÃ¶ren, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Sabah saatlerinde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla toplantÄ± yaptÄ±k, kent dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ve EskiÅŸehirspor'la hiÃ§bir ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerin aday olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. BirÃ§ok insanla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k, gerÃ§ekten de olacaklarmÄ±ÅŸ. 49 yaÅŸÄ±ndayÄ±m 5 yaÅŸÄ±ndan bu yana EskiÅŸehirspor maÃ§larÄ±na gidiyorum. EskiÅŸehirspor kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z, sevdamÄ±z birÃ§ok olumsuzluklarÄ± gÃ¶rdÃ¼k, hepimiz tribÃ¼nlerden geliyoruz. EskiÅŸehirspor'un hamuru ile yoÄŸrulmuÅŸ yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerine kefilim. Ã‡ocukluÄŸumdan beri kulÃ¼be baÅŸkan olmayÄ± hayal ettim. EskiÅŸehirspor'un menfaati iÃ§in her zaman takÄ±mÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z."Â

EskiÅŸehirspor'un, tarihinin en zor gÃ¼nlerini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu durumdan kurtulmanÄ±n imkansÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AkgÃ¶ren, tutamayacaklarÄ± hiÃ§bir sÃ¶zÃ¼ vermeyeceklerini, tek amaÃ§larÄ±nÄ±n ligde kalmak olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.